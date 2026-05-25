Voditeljka Suzana Mančić iznenadila je pratioce na društvenim mrežama nesvakidašnjim potezom nakon pranja patika.

Umesto da obuću suši na terasi, pored radijatora ili fenom, Suzana je pronašla potpuno drugačije rešenje, patike je stavila u električni šporet kako bi se brže osušile.

Sve je snimila i objavila na svom Instagram profilu, gde je uz dozu humora pokazala kako se snalazi u svakodnevnim situacijama, ali i izazvala brojne reakcije pratilaca.

Uz video je podelila i savet kako da ovaj trik prođe bez oštećenja obuće, naglasivši da temperatura ne sme da bude previsoka.

- Ne jače od 50 stepeni i biće suvo. Prijatno.

Progovorila o intimnom snimku

Podsetimo, Još 2005. godine, Suzana Mančić se našla u centru skandala nakon što je njen privatni snimak dospeo u javnost. Posle desetak godina od tog događaja, voditeljka je progovorila o tom periodu.

Suzana Mančić

Ona stoji iza videa

Suzana ne krije da je ona snimila sporni video. Bila je uverena da to niko osim nje neće videti. Potom su se stvari potpuno otrgle kontroli, a snimak je ubrzo postao dostupan javnosti.

Prisetila se kako je sve počelo, pa je bez zadrške ispričala kako se osećala.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crk'o dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće videti.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: "Dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Suzana.

