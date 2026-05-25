Slušaj vest

Bivša manekenka Ivana Korab danas vodi miran porodični život sa suprugom, kog uspešno čuva daleko od javnosti, a sa kojim je dobila dvoje dece. Ipak, mnogi su zaboravili da je Ivana jednom već stala na ludi kamen, ali je taj brak potrajao svega mesec dana pre nego što se završio krahom.

Ivana Korab na plaži Foto: printscreen instgaram

Gostujući u jednoj emisiji, Ivana je jednom prilikom otvorila dušu i priznala da je od samog početka znala da je njen brak osuđen na propast. Njen tadašnji suprug bio je Šveđanin crnogorskog porekla sa američkim papirima, a manekenka danas ističe da je u tu vezu ušla iz neiskustva i jake zaljubljenosti.

- On je meni bio najveća strast u životu. Da sam imala više iskustva, ne bih se udala - iskreno je ispričala Ivana Korab i dodala da nije pametno donositi životne odluke samo na osnovu strasti.

1/3 Vidi galeriju KAD VAM KAŽU DA SVE ODE POSLE POROĐAJA, LAŽU! Ivana Korab pokazala STOMAK i ohrabrila ŽENE, sve je i dalje TU! (FOTO) Foto: Printscreen/Instagram

Pakao od svadbe u Budvi

Venčanje je organizovano u Budvi i brojalo je oko 130 zvanica, od kojih je 45 stiglo čak iz Amerike. Iako je Ivana pažljivo osmislila svaki detalj, tvrdi da se porodica njenog bivšeg muža trudila da sve to uništi.

Pravi skandal nastao je na samoj proslavi kada je njen tadašnji svekar uzeo mikrofon i pred svima, pa i pred Ivaninim ocem, izgovorio reči koje su je ostavile u šoku.

- Rekao je: "Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu u jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živela u harmoniji do sada, nadamo se da će tako i ostati. Mi ćemo te poštovati, a koliko ćemo te voleti, zavisi od tebe - prisetila se Ivana ove neprijatne situacije.

1/9 Vidi galeriju Ivana Korab Foto: Petar Aleksić, Printscreen

"Njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu"

Haos se tu nije završio, jer je svekar u jednom trenutku počeo da viče i isteruje trubače koje je kao iznenađenje dovela Ivanina prijateljica, poznata glumica, uz povike da se "Ivana ovde ništa ne pita".

- Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac isteruje, vrišti na nju: "Ivana se ovde ništa ne pita". Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene jer ja sam noć pre toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala venčanje. Moja kuma i moja majka: "Nemoj", 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gde... Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: "Tata, zašto mi to radiš?" - priča Ivana.

1/6 Vidi galeriju Ivana Korab na plaži Foto: printscreen instgaram, Printscrin

"Noć pre svadbe sam otkazala venčanje!"

Ivana je istakla da je najviše zabolelo to što njen bivši suprug ni u jednom trenutku nije stao u njenu odbranu, već je dozvolio roditeljima da donose odluke umesto njega. Zbog ogromnog stresa koji je trpela, neposredno pred svadbu je drastično smršala, toliko da joj je šnajderka jedva prepravila haljinu.

- Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim - zaključila je Ivana, objasnivši zašto je ova bračna zajednica okončana u rekordnom roku.