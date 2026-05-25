Slušaj vest

Poznata pevačica Mia Borisavljević nedavno je iskreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla zbog razdvojenosti od rođene sestre Ive, koja već godinama živi i radi u inostranstvu. Velika fizička udaljenost, ali i period pandemije, doveli su do toga da se sestre čak četiri godine nisu videle, što je Miji veoma teško palo.

Mia Borisavljević Foto: Pritnsceen

Mia je objasnila da je njena sestra domovinu napustila davno, te da je svoju porodicu i karijeru izgradila na potpuno drugom kraju sveta:

"Moja sestra je prvo otišla u Australiju, a poslednjih 12 godina je u Kini. Sve ukupno, van Srbije je 18 godina“.

Iako je život u inostranstvu pun izazova, pevačica ističe da njena sestra uvek uspeva da se izbori sa nedaćama.

"Stalno postavlja sebi neke prepreke, ali ih preskače. Sa suprugom živi u Pekingu, zaposlena je u britanskoj školi kao profesor muzičke pedagogije. Sama je u svetu gde nema mnogo naših ljudi. Svakako je drugačije nego u Evropi. Njena deca nemaju ni tetku, ni babu. Po meni, izabrala je teži put“.

Nisu se videle 4 godine

1/6 Vidi galeriju Pevačica Mia Borisavljević već dugi niz godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, sa kojim ima dve ćerkice. Iako uspešno balansira karijeru i porodični život, Mia je priznala da je bilo trenutaka kada je sumnjala u svoje majčinske sposobnosti. Foto: Pink

Najveći udarac za njihov odnos dogodio se usled koronavirusa, kada su restriktivne mere sprečile svaki mogući susret na čak četiri godine.

"Bila je u Srbiji na letnjem raspustu. U vreme korone nismo se videle 4 godine. Virus je krenuo prvo u Kini, onda je došlo do zatvaranja granica i to nas je sprečilo da se duže vreme vidimo“.

"Mesecima nisam jela od tuge"

Kolika je njihova povezanost svedoči i dramatičan period kada se Iva tek odselila iz Srbije. Pevačica je tada prošla kroz višemesečnu agoniju i ozbiljne zdravstvene probleme izazvane isključivo tugom zbog rastanka.

1/12 Vidi galeriju Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

"Mesecima nisam jela od tuge i straha kako ću bez nje. Naglo sam izgubila na težini, a lekari su bili nemoćni. Šest meseci je trajala agonija, nijedan lek mi nije pomogao. Kada je došla kući prvi put posle šest meseci i ja sam se vratila u normalu. Svi moji zdravstveni problemi su, zapravo, išli iz glave“.