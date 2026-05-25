Slušaj vest

Poznata pevačica Mia Borisavljević nedavno je iskreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla zbog razdvojenosti od rođene sestre Ive, koja već godinama živi i radi u inostranstvu. Velika fizička udaljenost, ali i period pandemije, doveli su do toga da se sestre čak četiri godine nisu videle, što je Miji veoma teško palo.

Mia Borisavljević
Mia Borisavljević Foto: Pritnsceen

Mia je objasnila da je njena sestra domovinu napustila davno, te da je svoju porodicu i karijeru izgradila na potpuno drugom kraju sveta:

"Moja sestra je prvo otišla u Australiju, a poslednjih 12 godina je u Kini. Sve ukupno, van Srbije je 18 godina“.

Iako je život u inostranstvu pun izazova, pevačica ističe da njena sestra uvek uspeva da se izbori sa nedaćama.

"Stalno postavlja sebi neke prepreke, ali ih preskače. Sa suprugom živi u Pekingu, zaposlena je u britanskoj školi kao profesor muzičke pedagogije. Sama je u svetu gde nema mnogo naših ljudi. Svakako je drugačije nego u Evropi. Njena deca nemaju ni tetku, ni babu. Po meni, izabrala je teži put“.

Nisu se videle 4 godine

Pevačica Mia Borisavljević već dugi niz godina uživa u braku sa kolegom Bojanom Grujićem, sa kojim ima dve ćerkice. Iako uspešno balansira karijeru i porodični život, Mia je priznala da je bilo trenutaka kada je sumnjala u svoje majčinske sposobnosti. Foto: Pink

Najveći udarac za njihov odnos dogodio se usled koronavirusa, kada su restriktivne mere sprečile svaki mogući susret na čak četiri godine.

"Bila je u Srbiji na letnjem raspustu. U vreme korone nismo se videle 4 godine. Virus je krenuo prvo u Kini, onda je došlo do zatvaranja granica i to nas je sprečilo da se duže vreme vidimo“.

"Mesecima nisam jela od tuge"

Kolika je njihova povezanost svedoči i dramatičan period kada se Iva tek odselila iz Srbije. Pevačica je tada prošla kroz višemesečnu agoniju i ozbiljne zdravstvene probleme izazvane isključivo tugom zbog rastanka.

Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

"Mesecima nisam jela od tuge i straha kako ću bez nje. Naglo sam izgubila na težini, a lekari su bili nemoćni. Šest meseci je trajala agonija, nijedan lek mi nije pomogao. Kada je došla kući prvi put posle šest meseci i ja sam se vratila u normalu. Svi moji zdravstveni problemi su, zapravo, išli iz glave“.

Ne propustiteStarsMIA I BOJAN PROGOVORILI O SVOM BRAKU! Evo ko prvi popušta kada se posvađaju: Ne možeš uvek reći ono što ti je na pameti
Mia Borisavljević i Bojan Grujić
StarsMIA BORISAVLJEVIĆ NE PRESTAJE DA ŠOKIRA! Nakon prevare, ponovo zapretila: Sve naplaćujem! (VIDEO)
Mia Borisavljević
Stars"NISAM POZAJMILA NOVAC OD ŠARICA" Mia Borisavljević priznala odakle joj novac koji je uložila u karijeru, pa progovorila o učešću Velikom bratu
mia-borisavljevic.jpg
Stars"MOJA PORODICA JE BILA NORMALNA RADNIČKA" Mia Borisavljević otkrila nepoznate detalje o detinjstvu i odrastanju: Posle svakog obroka sam povraćala...
mia-borisavljevic.jpg
Stars"MOJA BAKA JE BILA DETE BEZ RODITELJA, ODRASLA JE U INTERNATU" Mia Borisavljević o detinjstvu, odrastanju i vaspitanju: Vikendom sam išla kod mame i tate...
Mia Borisavljević u Dubaiju

03:45
Mia Borisavljević nije ljubomorna Izvor: Kurir televizija