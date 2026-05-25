Pevačica Vesna Đogani našla se u centru pažnje nakon što ju je suprug Đole Đogani javno kritikovao zbog komentara o odnosu Harisa Džinović i njegove bivše supruge Melina Galić poznatije kao Džinović.

Foto: Dušan Petrović

Podsećanja radi, razvod Harisa i Meline, nakon više od dve decenije braka, i dalje izaziva veliku pažnju javnosti i brojne reakcije na domaćoj estradi, gde se komentari poznatih ličnosti ne smiruju.

Među onima koji su javno prokomentarisali ovaj estradni razlaz našla se i pevačica Vesna Đogani, ali se njen potez nimalo nije dopao njenom suprugu Đoletu Đoganiju, koji je odlučio da joj očita bukvicu.

Naime, Vesna je nedavno prilikom pojavljivanja na aerodromu javno potkačila Melinu, ističući da je od ranije upućena u njene postupke i da nije mogla da se načudi pričama koje su do nje dolazile.

Pevačica je otkrila da je slušala Melinina hvalisanja u jednom salonu koji je posećivala, te je javno poručila da joj je jako žao Harisa i da je u njegovom timu, nazivajući Melinine postupke "groznim".

Međutim, ovakvo javno iznošenje tuđeg prljavog veša naišlo je na oštru osudu njenog supruga Đoleta Đoganija. Kako je i sama pevačica priznala u izjavi za domaće medije. Đole ju je kritikovao zbog ovog oglašavanja i bilo mu je krivo zbog onoga što je izgovorila.

Đole Vesni skrenuo pažnju za ponašanje

"Razumem da si se solidarisala sa Harisom, ali nemoj, to ti ne priliči", glasila je Đoletova oštra kritika upućena supruzi.

Ovo, inače, nije prvi put da Đole pokušava da spreči Vesnu da se meša u dramu porodice Džinović. Kako je Vesna ranije ispričala, kada je prvi put čula sporne priče o Melini u salonu, imala je nameru da sve prenese Harisu, ali joj Đole to nije dozvolio i izričito joj je rekao da se ne meša.

Iako je priznala da ju je suprug iskritikovao i da se slaže sa njim da se ovoga puta "malo izletela", Vesna i dalje stoji pri svojim stavovima.

Pevačica je Đoletu i javnosti jasno stavila do znanja da nema nameru da povuče reč: "Nisam ništa loše rekla, ali čemu? Ne kajem se, šta sam rekla, rekla sam i to je to".