Pevačica Marija Šerifović nedavno je iznela svoje mišljenje o fenomenu i naglom uspehu mladog izvođača Jakova Jozinović, otvoreno govoreći o njegovoj karijeri, kao i timu koji stoji iza njegovog uspona.

Marija Šerifović Foto: Printscreen/Instagram

Govoreći o njegovoj popularnosti i publici koja ga prati, Marija se osvrnula i na mogućnost da njegov uspeh vremenom „oscilira” ili doživi pad, pa je detaljno objasnila kako ona vidi razvoj ovakvih brzih muzičkih karijera na estradi.

- Dakle, ovo je tema, mi to ne možemo da razumemo to su deca. Njegova ciljna grupa je 18 minus, okej, bude i poneko stariji zato što želi da sluša tu muziku. E sad, hoćemo li mi da se bavimo teorijom, kako je došlo do toga? Ma baš me briga, neko u to veruje. Hoćemo li da čekamo da li će da padne za godinu, dve, tri dana kad bude krenuo da snima autorske pesme, pa budu neke loše pesme ili ne budu dobre, pa dobro, e onda ćemo mi da budemo one babe i dede što sede..., rekla je Marija za Radio S.

Ona se nije tu zaustavila, već je jasno poručila svima kojima možda smeta njegov uspeh da ga ostave na miru: "Pustite bre čovek, pustite dete. je l' to talas? Pa neka je talas. Dal' nekom smetaju pare, pa zaradio je pare. Pa?".

Otkrila zašto nije gostovala na koncertu Jakova Jozinovića

Marija Šerifović na Evroviziji 2007. godine

Na pitanje voditeljke: "Je l' si razmišljala tamo na Baliju šta će biti s njim za pet godina?", pevačica se samo nasmejala i kratko odgovorila: "Imala sam stvarno preča posla".

Na samom kraju, voditelj ju je upitao: "Je l' bi mu se pojavila kao gošća?".

- Bih, nije me niko zvao. Ja znam ljude koji su oko njega, znam šta rade. Ja bih možda malčice drugačije da sam na njihovom mestu, ali opet to ništa ne menja, rekla je Marija koja je nedavno iznela svoje mišljenje o srpskom žiriju na Evroviziji.