Toma Panić, maneken i bivši učesnik rijalitija Zadruga, godinama je prisutan u javnosti, ali nikada nije želeo da govori o svom privatnom životu i otkrije detalje detinjstva i prvih koraka po svetskim pistama najvećih brendova.

Panić nikada javno nije pričao o učešću u rijaliti formatu, turbulencijama u odnosu sa suprugom Nadeždom Biljić, a na loše komentare o njegovoj saradnji kao njenog menadžera nije se oglašavao.

"Bio sam jedan od najtalentovanijih klinaca"

Prvi put za Kurir, jednom prilikom u velikom intervjuu evocirao je uspomene iz detinjstva i progovorio o velikoj ljubavi i snu kojeg se ipak nakon određenih okolnosti odrekao, košarci.



- Bio sam jedan od najtalentovanijih klinaca Srbije, za manje od godinu dana sam došao do kluba koji je tada bio u samom vrhu. Moram biti iskren, pokajao sam se zbog odluke koju sam doneo tada. Da sam tada imao ovaj mozak, možda bih drugačije postupio i taktički, ali eto. Imao sam prosek 30 poena preko na jednoj utakmici. Možda sam imao taj neki loš momenat, da je bio neki drugi trener pored mene, možda bih prosperirao... - govorio je Panić i dodao:

"Razočarao sam se"

- Nakon toga smo ušli u probleme kada sam se jako razočarao, jer za mene je košarka bila da igram, a ne da moj tata dođe i da novac da bih ja igrao. Tog trenera da vidim danas, ne bih mu se javio u životu. To ispijanje talenta iz mladih ljudi, činilo me je ogorčenim. Moj otac tada nije imao novca, ali i da jeste, sigurno ne bih platio da bih igrao - govorio je Panić.

Svet modelinga

Panić je pričao i o mukotrpnoj borbi do uspeha u svetu modelinga u koji je zakoračio nakon što je napustio košarku.

- Početak je bio težak, nisam znao jezik, nisam imao sredstava, nekada sam spavao na klupici. Došao sam autobusom prvi put u Milano, kao "paradajz turista", nisam znao ni jednog čoveka, nisam znao grad. Svetski šoubiz je jako surov ali je tako... Bilo je mučno, ali nisam znao za neuspeh.

- Bio sam lice revije, bio sam u svim medijima u Milanu, imao sam svega 30 sekundi da se presvučem. Nakon završetka revije, masa novinara, paparaca, stvarno nestvarno. Važan buker iz Njujorka me je doveo do toga da budem prvi muški model "One management" koji je otvorio reviju, jer su do tada radili samo sa ženama. Trebao sam nakon toga da radim za "Dizel" ali zbog papira se nije ostvarilo, jer mi nismo znali da ću biti toliko uspešan, jer smo došli da probamo. Nisam uvek bio svestan, ali sam uvek bio spreman. U Njujorku sam živeo