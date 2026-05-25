Josip Broz Tito, čiji rođendan se decenijama, do raspada Jugoslavije, proslavljao 25. maja, bio je ljubitelj dobre narodne muzike, a jedna od onih koja je imala čast da za njega peva neverovatnih 16 puta bila je niko drugi do Zorica Brunclik.

Interesantno je da je jednom prilikom pored Broza bila tu prisutna čak i pokojna kraljica Elizabeta II. Međutim, iako je bio lud za njenim glasom, kada su se sreli prvi put i upoznali, tražio joj je da jednu pesmu ne peva iako ju je orkestar upozorio da se na repertoaru moraju naći "Rumene su jabuke oguljene", "Berem grožđe, berem tamjan" i "Odakle si ti".

Tražio joj da peva svoje pesme

"Pozdravili smo se i on mi je rekao: "Imaš neku svoju pesmu?", a ja sam rekla: "Da", a on je nastavio: "Nemoj mi više pevati, koga god dovedu od mladih pevača koji znaju da pevaju, svi mi pevaju "Berem grožđe, berem tamjan", pevaj mi nešto svoje. Ne sećam se ni kako sam pevala ni kako je bilo. Bila sam 16 puta i pevala Titu u raznim prilikama, s raznim gostima, na primer, bila sam kad je Elizabeta bila..." ispričala je Zorica po koju je predsednik SFRJ svojevremeno slao i helihopter.

"Imali smo koncert u Puli, bila sam u garderobi kada je helikopter doleteo. Ljudi iz helikoptera su došli do garderobe i rekli mi da idem s njima. Onda smo odleteli na Brione. Setim se te vožnje kad god gledam neki akcioni film. Bila je to lepa epizoda u mom životu, sve te priče su mi ostale u najlepšem sećanju".

Brunclikova se prisetila i jedne anegdote sa haljinom koja se dopala i Jovanki Broz, ali u nju, kako joj je rekla, nije mogla da stane.