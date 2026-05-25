OGLASILA SE TAMARA MILUTINOVIĆ NAKON ŠTO JE TRAMVAJ UDARIO U NJENU ZGRADU: Otkrila da li je bila u stanu u trenutku nesreće
Prava drama dogodila se na Dorćolu kada je tramvaj, prema prvim informacijama, ispao iz šina i udario u zgradu u kojoj živi pevačica Tamara Milutinović. Kako je istakla, u trenutku nesreće niko od članova porodice nije bio u stanu.
"Niko od nas nije bio u stanu u trenutku kada se to dogodilo. U ovom trenutku je najvažnije da se oporave oni koji su povređeni, Bogu hvala pa niko nije stradao“, rekla je Tamara.
Na lice mesta odmah su izašle ekipe hitnih službi, dok se utvrđuju sve okolnosti nezgode koja je uznemirila stanare ovog dela grada
Naš portal ekskluzivno objavljuje prve fotografije i video-snimke sa lica mesta, koje su zabeležili očevici neposredno nakon stravičnog praska.
Na snimcima se jasno vidi dramatičan trenutak dok se prašina još uvek sleže: prednji deo tramvaja je potpuno uništen, dok su fasada zgrade i lokal u prizemlju pretrpeli ogromnu materijalnu štetu.
Čitava raskrsnica je prekrivena komadima stakla i betona koji su otpali sa objekta.
Povređeno 10 osoba
Nakon što je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu na uglu Ulica cara Dušana i Knićačinove na Dorćolu u Beogadu, na povrede se žalilo desetak ljudi, saznaje Kurir na licu mesta.
Tramvaj je, iz za sada nepoznatih razloga, izleteo iz šina i udario u stambeno-poslovnu zgradu. Prema prvim informacijama, u udesu je povreðeno 10 osoba koji su zadobili lakše telesne povrede i vozilima Hitne pomoći prevezeni su u Urgentni centar. Stanje vozača i dalje nije poznato.