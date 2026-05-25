Slušaj vest

Marina Tucaković pre više od pola veka ludo je volela pevača Olivera Mandića.

Pevač i tekstopisac bili su 4 godine u vezi, a Oliver je kao i Marina samo jednom govorio o njihovom odnosu.

Velika ljubav

Mandić je tada bio na početku karijere, a Tucakovićeva mu je napisala velike hitove.

Pesma "Ljuljaj me nežno" je nastala dok su bili zajedno, a nakon što je numera postala ogroman hit njihovoj ljubavi je došao kraj.

- Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je „Ljuljaj me nežno“. Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim „Dođe mi da vrisnem tvoje ime“ i „Bobane“ – ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

1/9 Vidi galeriju Oliver Mandić i Marina Tucaković Foto: Dragan Kadic, Dragan Kadić, Pritnscreen

Marina nikad nije krila ljubav s pevačem

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina Tucaković je svojevremeno rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem.

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala – ispričala je Tucakovićeva jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Printscreen/Youtube/City, Dragana Udovičić, Luka šarac

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina.

Film Marina i Futa

U tajnosti i bez velike pompe, kako je pisao Kurir, počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa". Akteri ove priče su čuveni tekstopisac Marina Tucaković i kompozitor Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smeštena u osamdesete godine.

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Ulogu Marine, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa i Boki 13 Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Kurir, Printscreen/TV Pink, Beta/Branislav Božić

"Upućen sam u projekat"

Nakon vesti o filmu, Kurir je kontaktirao Futu.

- Ne bih još davao izjave, još uvek je rano. Kontaktirali su me iz produkcije i upućen sam u projekat ali ne bih voleo da iznosim detalje dok ne dođe vreme. Znate nakon filma “Nedelja” su me zvali za razne filmove i nisam pristao. Posle mesec dana su me zvali za film “Pilule” koji bi se radio na neku sličnu temu i nisam pristao. Međutim, ovo je neka druga tema, a ja bih sačekao da prođe još neko vreme pa da pričamo o tome. - rekao je Futa za Kurir.