ABRONOŠA! OVAKAV SLUČAJ NISMO IMALI NA ESTRADI! Moćni kupio stan pevačici, a njoj se nije svideo pogled
Ako ste pomislili da ste sve saznali od vaše abronošice grdno ste se prevarili. Na redu je ekskluziva o biznismenu koji je imao brdo para. Vozio je tri auta odjednom. Zvaćemo ga Moćni. Svako jutro je pio kafu toliko skupu da je konobar donosio račun u fascikli kao ugovor za stan.
A onda je upoznao pevačicu. Neka se zove Magnetica. Odmah se zaljubio. Počeo je da joj šalje ruže, parfeme, torbe, čak joj kupio i psa koji je imao više folovera na mrežama od pola estrade. Magnetica je sve to prihvatala sa osmehom i govorila:
- Jao, pa nisi morao... ali kad si već kupio, nek stoji.
Jednog dana odluči Moćni ponovo da je impresionira velikim romantičnim gestom.
- Draga, od kad sam te upoznao, život mi ima smisla.
A ona će:
- Jel to ukljućuje i karticu bez limita?
On se nasmeje nervozno, ali ćuti. Krene večera. Donose hobotnicu, kavijar, specijalitete. Magnetica slika svaki tanjir pola sata, hrana se ohladi, a biznismen već gladan toliko da bi pojeo i dekoraciju sa stola.
Posle večere, biznismen izvadi mali somotski prstenčic.
- Imam nešto za tebe.
Ova se oduševi. Otvori kutiju kad unutra ključevi od novog stana. Ona se ukoči:
- Samo stan?
Moćni trepce.
- Pa... penthaus od 300 kvadrata."
Pevačica hoće još:
- Dobro, ali gde je pogled - upitala ga.
On joj ljubazno odgovorio:
- Na reku.
Nije se baš oduševila:
- Aha... mislila sam bar na Ajfelov toranj.
Moćni tad prvi put oseti kako mu srce lupa od stresa, a ne od ljubavi. Ali bio je tvrdoglav. Reši da joj dokaže da je najbolji muškarac na svetu. Sledeće nedelje organizovao je koncert samo za nju. Zakupio salu, dovede orkestar, publiku plati da aplaudira, čak i tri babe iz prvog reda koje plaču na balade.
Magnetica izlazi na binu sva blistava i počinje da peva. U jednom trenutku orkestar stane jer nestane struje. Tišina. Publika zbunjena. Moćni skače:
- Ne brinite! Imam agregat!"I stvarno uključi se agregat, ali umesto reflektora upali se ogromna reklama preko cele bine: "Akcija PVC stolarija popust 20 %"
Pevačica pobesnela:
- Je l ti mene voliš ili reklamiraš firmu?!"Publika počne da se smeje. Jedna baba viče:"Sine, kad već daješ popust, menjaj i meni prozore!"
Magnetica ljutito siđe sa bine i ode. On trči za njom, saplete se o kabl, padne pravo u bubnjeve. I tako se završila najveća estradno-poslovna ljubav u gradu.