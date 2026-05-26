Ako ste pomislili da ste sve saznali od vaše abronošice grdno ste se prevarili. Na redu je ekskluziva o biznismenu koji je imao brdo para. Vozio je tri auta odjednom. Zvaćemo ga Moćni. Svako jutro je pio kafu toliko skupu da je konobar donosio račun u fascikli kao ugovor za stan.

A onda je upoznao pevačicu. Neka se zove Magnetica. Odmah se zaljubio. Počeo je da joj šalje ruže, parfeme, torbe, čak joj kupio i psa koji je imao više folovera na mrežama od pola estrade. Magnetica je sve to prihvatala sa osmehom i govorila:

- Jao, pa nisi morao... ali kad si već kupio, nek stoji.

Jednog dana odluči Moćni ponovo da je impresionira velikim romantičnim gestom.

- Draga, od kad sam te upoznao, život mi ima smisla.

A ona će:

- Jel to ukljućuje i karticu bez limita?

On se nasmeje nervozno, ali ćuti. Krene večera. Donose hobotnicu, kavijar, specijalitete. Magnetica slika svaki tanjir pola sata, hrana se ohladi, a biznismen već gladan toliko da bi pojeo i dekoraciju sa stola.

Posle večere, biznismen izvadi mali somotski prstenčic.

- Imam nešto za tebe.

Ova se oduševi. Otvori kutiju kad unutra ključevi od novog stana. Ona se ukoči:

- Samo stan?

Moćni trepce.

- Pa... penthaus od 300 kvadrata."

Pevačica hoće još:

- Dobro, ali gde je pogled - upitala ga.

On joj ljubazno odgovorio:

- Na reku.