Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, odlučila je da stavi na prodaju luksuznu vilu na Vračaru, čija je vrednost procenjena na čak tri miliona evra.

Didi je nekretninu oglasila preko agencije za prodaju luksuznih kuća, ali priznaje da još nije potpuno sigurna da li će zaista staviti tačku na život u toj vili.

Luksuzna nekretnina, površine 500 kvadratnih metara, sa garažom od 120 kvadrata, nalazi se u mirnom delu Vračara. Prostire se na tri sprata i poseduje lift.

Imaju tri kućne pomoćnice

Bračni par, koji u poslednje vreme malo vremena provode u Srbiji, živi na Vračaru u kući od 500 kvadratnih metara. Imaju tri kućne pomoćnice jer Dijanin garderober vredi kao pola kuće i potrebno ga je održavati.

- Haljina koju sam nosila na dodeli Gremi nagrada ima posebno mesto. Teško sam došla do nje, mislim da ću je uramiti, biće u staklu. Čuvaću je čitavog života jer mi je ta haljina jednostavno promenila život - rekla je tada pevačica koja nam je pokazala i bezbroj cipela na štiklu različitih brendova koje su koštale i po nekoliko desetina hiljada evra.

- Štikla je preko 30 centimetara i moja ćerka ih zato zove “Ledi Gaga". Na njihovoj kutiji je pisalo da su opasne po život i da oni ne odgovaraju ako slomite nogu ili nešto slično tome. To je stvarno pisalo. Mnoge svetske zvezde ih nose za slikanje i poziranje, ali nisu baš za hodanje. Jako sam oprezna u njima - rekla je jednom prilikom Jankovićeva.

Torba od 100.000 evra

Dijana u svojoj kolekciji ima "Hermesovu Birkin torbu" u orandž. Naime, za tu torbu, koja je jedna prodata za 100.000 dolara, postojala je lista čekanja čak šest godina.

Pevačica je otkrila na koje sve načine je privlačila pažnju javnosti.

- Bila sam jako uzbuđena i srećna što sam imala milion folovera, to je bilo baš onako za mene nešto veliko. Sećam se kad sam imala prvi 100 folovera, kada sam uzimala sve svoje cipele, stavljala ih u džakuzi i slikala se sa njima ne bih li privukla pažnju. Sve što sam radila radila sam planski da bih privukla pažnju svojih folovera i ostvarila veliki broj. To je jako bitno, da se trudite svaki dan, da se slikate, smišljate neke priče i tako dalje.

- Obožavam svaki detalj, volim televizor recimo jer u suštini kada sam kod kuće najviše volim da gledam serije i filmove. Ozvučenje je profesionalno i to mi je najbitnije jer na njemu volim da preslušam svoje buduće hitove - samouvereno naglašava.

Ovo je samo jedna u nizu nekretnina koju pevačica poseduje, ima još jednu nekretninu gde su pločice u njoj Versaće, dok ukućani gaze po tepihu, a sa plafona vise kristalni lusteri - 120 kvadrata čistog luksuza.

- Svuda je "Versaće" jer je to moj omiljeni brend.

Vila joj dosadila

Kako je rekla pevačica, vilu na Vračaru prodaje jer joj je dosadila, ali i razmišlja da se zastalno presele u Ameriiku.

- Kuća mi je dosadila, već sam je i islikala i sve. Možda se odlučim da je ne prodam, ne znam, razmišljam se. Želim da se preselim skroz u Ameriku jer mi je jako naporno da putujem non stop sa 10 kofera i želim tamo da živim... Tamo kupujem neku vilu sigurno, u Majamiju ili Los Anđelesu možda pre jer mi više odgovara i zbog klime, a i tamo mi je čitav tim i menadžer i agenti... I mnogo mi je lakše tamo da živim, naravno dolaziću ja u Srbiju s vremena na vreme. Mislim da sam se i razbolela jer sam previše putovala, ja sam prošle godine 25 puta dolazila iz Amerike u Srbiju, to je baš naporno i plus tamo nastupi, događaji, nisam imala priliku ni da spavam, ni da se odmorim... Tako da smo došli da ideju da se tamo preselimo. Moje ostvarenje sna je što ću imati svoju kuću u Los Anđelesu - rekla je pevačica za "Mondo".

