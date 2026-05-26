Dijana Rokvić, poznatija javnosti kao Didi Džej, odlučila je da napravi veliki životni korak i luksuznu vilu na Vračaru stavi na prodaju po ceni od čak tri miliona evra.

Reč je o impozantnoj nekretnini od 500 kvadratnih metara, koja uz prostranu garažu od 120 kvadrata predstavlja jednu od ekskluzivnijih privatnih rezidencija u ovom delu grada. Vila se nalazi u mirnom i elitnom kraju, prostire se na tri sprata i poseduje privatni lift, a enterijer je uređen po visokim svetskim standardima, sa luksuznim detaljima i modernim dizajnom.

Posebna vrednost

Pevačica je nekretninu poverila renomiranoj agenciji za prodaju luksuznih kuća, ali priznaje da odluka o definitivnom rastanku od doma u kojem je provela mnogo lepih trenutaka nije bila nimalo laka. Iako je kuća zvanicno na tržištu, Didi ističe da još uvek nije sto posto sigurna kako će se cela situacija odvijati i da ne želi da brzopleto preseče.

- Istina je da sam odlučila da se preselim za Ameriku. Suprug i ja već dugo razgovaramo o tome i doneli smo odluku da prodamo kuću u Srbiji. Prošle godine sam više od dvadeset puta putovala između Srbije i Amerike, a verujem da sam se zbog tolikih putovanja i umora na kraju razbolela. Ipak, sve to je deo posla i puta ka ostvarenju mojih snova - rekla je Didi.

Kako navodi, već neko vreme aktivno razgleda luksuzne vile u Los Anđelesu i Majamiju, ali joj se Los Anđeles posebno dopao zbog načina života, mogućnosti koje pruža i poslovnih prilika koje tamo može da ostvari.

Novi planovi

- Mislim da je Los Anđeles mesto koje mi najviše odgovara i da ću upravo tamo kupiti vilu. Naravno, još ništa nije konačno i ne znaći da ću se sutra preseliti. Prodaja ovakve kuće može da traje i nekoliko godina, a iskreno, ne bih je prodala bilo kome. Za mene ova vila ima posebnu emotivnu vrednost i volela bih da ode u prave ruke -objasnila je pevačica za Kurir..

Didi ne krije koliko je uzbuđena zbog mogućnosti da započne novo poglavlje života u Americi, zemlji u kojoj vidi veliku šansu za profesionalni napredak i razvoj međunarodne karijere. Kako kaže, na tome radi godinama i smatra da tek sada dolazi period kada bi sav trud mogao da se isplati.

- Amerika je oduvek bila moj san. Tamo su veliki projekti, mnogo više mogućnosti i prilika za napredovanje. Naravno da ću dolaziti u Srbiju, moju zemlju koju obožavam i kojoj se uvek vraćam sa ljubavlju, ali Amerika će mi biti glavna baza. Sve ovo zahteva mnogo truda, vremena i odricanja, ali verujem da se snovi ostvaruju kada dovoljno radite na njima -poručila je Didi.

Ona je u svojoj vili često ugošćavala novinarske ekipe i sa zadovoljstvom i ponosno pokazivala prostorije koje je sama uredila.

Lift zbog štikli

- Obožavam svaki detalj, volim televizor recimo jer u suštini kada sam kod kuće najviše volim da gledam serije i filmove. Ozvučenje je profesionalno i to mi je najbitnije jer na njemu volim da preslušam svoje buduće hitove. U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvek spremim za svoje dete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki deo luksuzne vile koju je uređivala godinama.

Međutim, detalj koji je posebno privukao pažnju je lift koji Dijana ima u kući.

- Morala sam zbog štikli i visokih potpetica... Jednostavno ne mogu da silazim sa trećeg sprata - objasnila je pevačica pre par godina voditelju, koji je bio zbunjen time što je lift u kući.