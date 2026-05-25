Pevač Joca Stefanović izveo je svoju partnerku, pevačicu Ivu Bojanović i sina iz porodilišta, a prizori ispred Narodnog fronta raznežili su prisutne.

Joca je stigao po Ivu i sina Vukana malo posle 11 sati, a upravo su napustili Narodni front i pozirali okupljenim fotografima i novinarima.

Iva je blistala od sreće i, izgledala je neverovatno odmorno i sveže.

Joca Stefanović izveo ženu i sina iz porodilišta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Super, prelepo se osećam. Neprocenjiv je osećaj, beba liči na tatu. Bilo nam je lepo ime i moćno, izabrali smo Vukan srpsko i tradicionalno - rekla je Iva Bojanović i otkrila kako su njega deca iz prvog braka reagovala na prinovu.

- Ma oni su fenomenalni, od prvog trenutka kada su saznali da sam trudna, sad su već odlepili od sreće. Jedva čekaju da dođemo, sin je dobar ne plače, pravi je borac.

- Meni je prvo dete, ali ja sam se već uigrao. Kad sam ga uzeo u naručje osećaj je neverovatan. Držim u naručju biće koje smo zajedno napravili, to je naše i božije, rekao je Joca Stefanović i otkrio da je bilo suza.

Joca Stefanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, supruga pevača Joce Stefanović i pevačica, Iva Bojanović, donela je na svet zdravog dečaka 22. maja, a radosna vest raznežila je porodicu, prijatelje i brojne kolege sa estrade.

