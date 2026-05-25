ĆANA ULETELA NA TAŠMAJDAN SA OLDTAJMEROM! Pevačica ponovo oduševila javnost, a da vidite tek DOMAĆINSKO posluženje (FOTO/VIDEO)
Stanojka Mitrović Ćana pojavila se na konferenciji za novinare povodom svog koncerta na Tašmajdanu i ponovo oduševila javnost.
Naime, kao što uvek bila u njenom slučaju, ništa nije bilo očekivano i svakidašnje.
Hit scena
Ćana je ispred Tašmajdana stigla u oldtajmeru marke mercedes vidno nasmejana i raspoložena.
Pesma i meze
Pevačica je sa sve automobilom ušla na Tašmajdan i zapevala jedan od svojih najvećih hitova nasred trave. Borko Radivojević bio je njena muzička pratnja sa kojom je Ćana napravila šou.
Na stolu je bilo i pravo domaćinsko posluženje, te je jasno da je Ćana na sve mislila.
Ćanomanija
Folk pevačica Stanojka Mitrović Ćana najavila je solistički koncert za 13. jun na Tašmajdanu.
A ono što njene obožavatelje možda najviše intrigira je kako će Ćana doći na koncert s obzirom na to da je do sada na slavlja uglavnom stizala kamionom, po čemu je nadaleko poznata, te su se otvorile i ankete za glasanje.