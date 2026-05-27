Jovanu Joksimović publika poznaje kao profesionalnu, elokventnu i uvek nasmejanu, njen put do televizije bio je sve samo ne planiran.

Detinjstvo

Rođena u Beogradu u uglednoj porodici, Jovana je od detinjstva pokazivala sklonost ka učenju i nauci. Otac Jovan je bio profesor na Mašinskom fakultetu, a majka Jelena se bavila naučno-istraživačkim radom.

U takvom okruženju, bilo je gotovo prirodno da i Jovana krene akademskim putem.

- U osnovnoj školi sam bila vukovac, u srednjoj odličan đak. Nikad nisam imala privatne časove, roditelji su insistirali da učim sama. Samo su me upisali na engleski i francuski jezik - ispričala je Jovana u jednom intervjuu i istakla da je želela da se bavi naukom.

- Maštala sam da radim u NASA-i. Da mi je neko tada obećao da ću otići u Ameriku i raditi tamo, bez problema bih se pomirila i sa fizikom - priznala je tada voditeljka kroz osmeh.

Obrazovanje

Nakon što je razmatrala upis na Mašinski ili Elektrotehnički fakultet, odlučila se za Prirodno-matematički. Međutim, kako su joj roditelji objasnili, teško bi mogla da ostvari materijalnu sigurnost kao naučnica u Srbiji.

- Upisala sam na kraju Ekonomski fakultet, ali nisam išla na predavanja. Sve mi je delovalo haotično, kao da te bace u prostoriju sa osamsto ljudi pa ko preživi taj uspe. To me je potpuno odbilo.

Početak u medijima

Na nagovor majke, prijavila se na konkurs za nova TV lica na BK televiziji. Nije imala velika očekivanja.

U međuvremenu, otišla je kod fotografa, poznatog Belmonda, koji je bio zadužen za snimanja u časopisu "Bazar".

- Rekao mi je: "Od tebe ćemo da napravimo lepoticu". Ja bez šminke, zbunjena, ali uradio je sjajne fotografije. Kada sam izašla iz zgrade, zaustavio me je neki čovek i pitao: "Da li biste radili na televiziji Politika?" Mislila sam da se šali!

Iako joj je u "Politici" rečeno da ima šprah-feler i da nije televizična, nije odustajala. Svoju šansu je na kraju pronašla na BK televiziji, gde je prošla na konkursu među više od 6.000 prijavljenih.

- Zvali su me i rekli da sam ušla među 300 najboljih. Onda među 20. Na kraju mi je Aleksandar Tijanić rekao: 'Ti si najtelevizičnija osoba koju sam video u poslednje vreme i ti ćeš prva početi da radiš.' Bila sam šokirana, ali i ponosna.

Televizija

Jovana se vrlo brzo istakla. Počela je u informativnom programu, u emisiji "Dan". Posao nije bio lak, radila je i po 15 sati dnevno.

"Bilo je jako zahtevno, ali Anja Ranković, tadašnja urednica zabavnog programa, naučila nas je ozbiljnosti. Radili smo kao volonteri, ali to su bile dragocene tri godine mog života."

Upravo tada se izgradila kao novinarsko lice, sigurno, promišljeno i spremno da se nosi s izazovima.

Nakon angažmana na BK televiziji, Jovana prelazi na RTS, a kasnije na Pink i na Prvu televiziju.

Sa svojim suprugom Željkom Joksimovićem, sa kojim vodi i privatni TV projekat K1, danas je jedno od najistaknutijih medijskih imena u regionu.

"Televizija me je naučila disciplini. Naučila sam da budem organizovana, da mislim brzo i da uvek imam plan B", rekla je Jovana.

