Iako mnogi kao prvu ulogu Vojina Ćetkovića pamte u seriji "Porodično blago", retki bi se setili da je on svoju glumačku karijeru zapravo započeo u spotu nekada popularne ženske muzičke grupe.

Uloga koja se pamti

Naime, ovaj šarmantni glumac imao je ulogu u spotu sestara Aleksandre i Kristine Kovač i njihovoj pesmi "Ajmo u život".

Ovo je u jedno bio i njihov prvi veliki hit, te se može reći da im je tada mladi glumac bio taličan.

Spot za pesmu "Ajmo u život" objavljen je 1995. godine, a Vojin Ćetković je u njemu glumio frajera sa kojim se muva i flertuje mlađa sestra Kovač, Kristina.

Dobri frajeri

Sestre su inače volele da u svoje spotove pozovu muškarce koji su važili za dobre frajere, tako da se u nekim narednim našlo mesta i za Sergeja Trifunovića, kao i momke iz sastava Monteniggers i 187.

Zbog velike popularnosti istoimenog albuma, sestre Kovač 1997. godine album "Ajmo u život" snimile su i za špansko tržište, pod nazivom "Vamos de fiesta", a kasnije su izbacile i album Malo soula, nakon čega se bend raspao, a sestre su krenule dalje sa svojim solo karijerama.

Vojin Ćetković je nekoliko godina kasnije postao Brando Gagić u "Porodičnom blagu", a zatim preko "Zone Zamfirove", "Ranjenog orla" i "Montevidea" postao jedan od najvećih glumaca danas.

Sestre Kovač, Aleksandra i Kristina na našoj sceni poznate su kao ćerke Kornelija Bate Kovača, ali i kao talentovane kantautorke, pevačice i tekstopisci.

Na početku svojih karijera, čuvene sestre su svojom muzikom želele da obogate muzičku scenu u Srbiji.

One su devedesetih godina oformile grupu "K2", međutim, nakon osam godina rada, njih dve su krenule u različitim pravcima i započele solo karijere.

Prvi album pomenute grupe koja je harala devedesetih zvao se zvao kao i grupa "K2" i bio je pravi "bum" na našim prostorima.