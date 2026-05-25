U subotu uveče je na Letnjoj pozornici u Nišu pod zvezdama održan prvi od najavljena dva koncerta pop zvezde Željka Samadržića. U dupke punoj Letnjoj pozornici održao se pravi spektakl, a pesme pop pevača izazvale su pravi vulkan emocija među vidno raspoloženom publikom, koja nije prestajala sa igrom i pevanjem skoro puna tri sata.

Zbog toga je naredni susret sa Nišlijama Samardžić zakazao za 21. jun na Svetski dan muzike.

Kao i svaki koncert pop ikone i ovaj se pretvorio od starta u pravu žurku, a ispunile su ga burne ovacije publike i pregršta emocija, od prvih taktova benda, a Samardžić nije ni ovoga puta propustio da se sa oduševljenim fanovima iz prvih redova pozdravi i rukuje!

Pevač je i sinoć bio velikodušan prema svojoj publici, te je pubici poklonio podugačak repertoar izvodeći od starta sve do jednog hitove: Posle duge veze, Kameleon, Ne spominji ljubav, Grlica, Zato kradem, Sve si mi naplatila, Bezobrazno zelene, Nije moje da znam, Udala se moja crna draga, 9000, Ljubavnik... i mnoge druge.. ali i pesme novijeg datuma.