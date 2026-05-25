NOVO PRIZNANJE ZA ALEKSANDRA SOFRONIJEVIĆA! Njegova izdavačka kuća dobitnik prestižne nagrade i to iz oblasti klasične muzike: Najbolji album ima ovaj muzičar
Časopis „Muzika klasika“ već 14 godina dodeljuje priznanja iz oblasti klasične muzike domaćim umetnicima. Među ovogodišnjim dobitnicima našla se i izdavačka kuća TILA Classics, čiji je osnivač Aleksandar Sofronijević.
Prva izdanja Tila Classics donose susret izuzetnih kompozitora domaće scene, renomiranih dirigenata, solista i orkestara, promovišući reprezentativna dela savremene srpske umetničke muzike.
Među centralnim projektima nalazi se i trostruki album akordeoniste Nikole Pekovića, realizovan u saradnji sa vrhunskim izvođačima, kompozitorima i ansamblima.
Tila Classics nije samo izdavačka kuća, već i platforma za dugoročno umetničko stvaranje, očuvanje savremenog muzičkog identiteta i predstavljanje regionalne klasične muzike novim generacijama slušalaca.
Nagradu je u ime izdavačke kuće primila PR menadžerka Natalija Tipsarević, zajedno sa Nikolom Pekovićem, koji je tom prilikom dobio i priznanje za album godine.