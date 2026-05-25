Nakon čak tri noći zaredom ispunjene nastupima, muzikom i veseljem u Beču, pevačEmir Habibović doživeo je neprijatnost na povratku kući koja je mogla ozbiljno da ugrozi bezbednost na putu.

Naime, dok se vraćao svojim automobilom posle napornih, ali uspešnih nastupa, usred vožnje iznenada je pukla guma, zbog čega je pevač morao hitno da reaguje i zaustavi vozilo pored puta. Iako je situacija u prvi mah delovala dramatično, Emir nije dozvolio da ga uhvati panika.

Umesto da čeka pomoć, popularni pevač pokazao je da se snalazi i van scene, pa je rešio da bude sam svoj majstor. Smireno je izašao iz automobila i sam zamenio oštećenu gumu, nakon čega je nastavio put ka kući.

Kako saznajemo, sve se dogodilo u jutarnjim časovima u Novom Sadu nakon što je Emir iza sebe imao tri večeri odlične atmosfere i veselja sa publikom u Beču, gde se tražila karta više za njegove nastupe.

Na sreću, u ovoj nezgodi niko nije povređen, a cela situacija završila se u najboljem mogućem redu. Ovaj događaj pokazao je da Emir Habibović, osim što važi za velikog profesionalca na estradi, ume da ostane pribran i kada se suoči sa nepredviđenim problemima na putu.