Brojne poznate ličnosti iz sveta glume, politike i muzike stradale su pod sumnjivim i do danas nerazjašnjenim okolnostima, zbog čega njihove smrti i dalje izazivaju misteriju i brojne teorije.

Rođa Raičević

Misterija je ostala i smrt Rođe Raičevića, koji je preminuo u 45. godini života, davne 2001. godine.

On je pronađen mrtav u svom stanu u ulici 27. marta u Beogradu, a iako se spekulisalo da je pevač preminuo od prekomerne doze nedozvoljenih supstanci, ali kako se pisalo, to nikada nije zvanično potvrđeno.

Nakon tragedije, oglašavali su se mnogi pevačevi prijatelji koji su tvrdili da Rođa nikad nije konzumirao nedozvoljene supstance.

Dušan Kostić

Davne 1996. godine, čuvenom pevaču i izvođaču legendarnog hita "Sačuvaj tajnu", Dušanu Kostiću izgubio se svaki trag.

Prema zvaničnoj policijskoj verziji u predvečerje 13. maja te godine skočio je sa Pančevačkog mosta u Dunav i tako izvršio samoubistvo, ali to, niko nikad nije potvrdio.

Dušanovo telo nikada nije pronađeno, a na licu mesta pronađena je njegova torbica sa ličnim dokumentima. Nekoliko dana posle samoubistva, na adresu Dušanove žene Nevenke, kao i na adresu Dušanovih roditelja, stiglo je kratko pismo.

- Mnogo vas volim, oprostite mi - pisalo je, a na koverti nije bilo ni potpisa, ni pečata.

Jednom prilikom oglasila se i pevačeva supruga tvrdeći da ni sama ne zna šta se zapravo dogodilo tog kobnog dana.

- U celom slučaju ima mnogo nelogičnosti. Jedini svedok navodnog samoubistva nije siguran da je to bio Duško. On je izjavio da je samo video nekog čoveka kako skače. I taj deo je obavijen sa mnogo tajni. Torbica i dokumenta su bili potpuno suvi, a njegovo telo nikada nije pronađeno - rekla je svojevremeno za medije.

Tanja Ćosić

Tanja Ćosić bila je pevačica orkestra "Idila bend", a njena smrt dugi niz godina je prava misterija.

Užičanka je sa 34 godine dignuta u vazduh, a nepoznati ubica je 2005. godine u uzičkom naselju Krčagovo podmetnuo pod njen automobil čak 10 kilograma trotila, koji je u potpunosti razneo automobile i na mestu ubio Tanju.

Međutim, ni nakon toliko godina ovaj zločin nije rešen, a ubica se i dalje ne nalazi iza rešetaka.

- Pričalo da se da je istraga vodila ka tome da je Tanjino ubistvo zapravo bila opomena njenom partneru, koji je u to vreme trebalo da bude svedok na suđenju Damiru Mandiću, optuženom za likvidaciju Duška Jovanovića, glavnog urednika podgoričkog lista 'Dan'. To je kasnije tokom saslušanja potvrdio i Tanjin izabranik – ispričala je Tanjina majka svojevremeno.

Majka je medijima otkrila tada da je nepunih 15 meseci posle eksplozije i Tanjin partner teško povređen u sačekuši na Zlatiboru.

- Bruka i sramota da godinama čekam pravdu! Niko prstom nije mrdnuo za sve ove godine. Ubica i nalogodavac ubistva moje ćerke negde mirno i spokojno šeta, a ona je pod zemljom - rekla je ona tada.

Jelena Marjanović

Možda i najviše nagađanja izazvala je jeziva smrt pevačice Jelene Marjanović koja je ubijena 2016. godine.

Iako je njen suprug Zoran Marjanović prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, odlukom Apelacionog suda ta presuda je ukinuta te je slučaj vraćen na ponovno suđenje zbog nedostatka dokaza.

Ovaj zločin ima čak nekoliko verzija, a činjenica da ubica još uvek nije iza rešetaka ne prestaje da boli njene najmilije, ali i čitavu javnost.

Kako je poznato, pevačica je tog kobnog dana krenula na trčanje na nasip u Borči i od tada joj se gubi svaki trag, a njeno beživotno telo pronađeno je nekoliko dana kasnije.

I dan danas se postavlja pitanje da li će se Jelenina smrt ikada razjasniti i da li će se konačno saznati ko je ubica pevačice Jelene Marjanović.

Jovanka Jolić

Iznenadna smrt Jovanke Jolić, stručnjakinje za konspirologiju i internet zvezde sve je iznenadila početkom godine.

Podsetimo, ona je preminula 4. januara, a njeno telo pronađeno je bez dokumenata. Nisu uočeni tragovi nasilne smrti, a na lice mesta odmah su izašli propadnici policije. O svemu je obavešteno tužilaštvo koje nije naredilo obdukciju jer je navodno reč o prirodnoj smrti.

Dušan Pekić Pinki

Dušan Pekić ostao je zauvek upamćen po ulozi Pinkija, glavnog junaka kultnog filma Rane. Nažalost, njegov život se prerano završio. Pekić je preminuo 2000. godine u Kraljevu, tokom služenja vojnog roka, u svojoj devetnaestoj godini. Vest o njegovoj smrti šokirala je javnost, a godinama su kružile različite spekulacije o uzroku - od predoziranja do sumnji da je ugušen.

Tek mnogo kasnije, njegova majka Milunka Tašić je odlučila da pročita nalaz obdukcije. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja, ali dodatni detalji nikada nisu utvrđeni.

Risto Đogo

Novinar Risto Đogo, vodio je TV Dnevnik za vreme rata u BiH, a 1992. pokrenuo je i novinsku agenciju "Srna". Bio je poznat po završnicama u kojima je na šaljiv, sarkastičan ili ironičan način prikazivao događaje iz rata.

Donosio je u Dnevnik da gleda u pasulj, vadio pištolj kako bi igrao skeč. Đogo je poginuo pred kraj rata 1994. godine. Smatra se da je ubijen, a iza njega su ostali supruga i dva sina.

Smrt Riste Đoge još uvek je nerasvetljena. Njegovo telo nađeno je u Drini 12. septembra 1994, u Zvorničkom jezeru. Zvanični izveštaji su govorili o nesrećnom slučaju, ali su postojale indicije da je voditelj ubijen i da mu "nijedna kost nije bila čitava", pisali su mediji.