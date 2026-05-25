Nemanja Nikolić svojevremeno je otkrio da je za jednu noć zaradio čak 60.000 evra, što je tada šokiralo sve prisutine u emisiji.

Pevač je tada otkrio da se kod njega takve stvari dešavaju spontano.

"Nisam bakšiš terijer"

– Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvek je to bilo nešto spontano – priznao je Nemanja i opisao suituaciju kada je za noć zaradio 60.000 evra.

– To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sećam – naglasio je Nikolić u emisiji "Grand specijal".

Voditelj je konstatovao da neko troši tu sumu desetak godina, a pevač mu odgovorio da je on to potrošio odavno.

"Štedeo je na vreme"

Nemanja Nikolić je nedavno opleo po kolegi Darku Filipoviću i prokomentarisao njegov život u inostranstvu.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine u emisiji "Ekskluziv".