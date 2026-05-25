Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Jelena Karleuša zvanično je najavila veliki koncert koji će održati 17. jula na tvrđavi Kastel u Banjaluci , a fanove je posebno obradovala informacijom da će premijerno izvesti i svoje nove pesme.

Karleuša se oglasila emotivnom porukom upućenom publici:

„Dragi moji, vidimo se 17. jula u Banjaluci, tvrđava ‘Kastel’. Jedva čekam da se družimo i slušamo moje najveće hitove, a imam i jedno lepo iznenađenje za vas — moći ćete po prvi put da čujete moje najnovije pesme. Voli vas Jelena Karleuša i jedva čekam da se vidimo.“

Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Najavljen spektakl

Publiku na Kastelu očekuje veliki audio-vizuelni spektakl, po kojem je Karleuša godinama prepoznatljiva, uz moćnu produkciju, specijalne efekte i energičan nastup.

Organizatori najavljuju veče puno emocija, hitova i atmosfere koja će Banja Luku pretvoriti u centar regionalne muzičke scene ovog leta.

Posebnu pažnju izazvala je pevačicina najava novih pesama, budući da fanovi već dugo iščekuju njen novi muzički materijal. Upravo zbog toga se očekuje da koncert u Banjaluci bude jedan od najposećenijih događaja ovog leta u regionu.

00:17
Karleuša najavljuje koncert Izvor: Instagram

Ne propustiteStars"PONAŠA SE POPUT DIVE, NAPRAVILA JE DRAMU" Stjuardesa otkrila kako se estrada ponaša u avionu: Ove pevačice su je posebno iznenadile!
Stjuardesa i putnici u avionu - kolaž fotografija
Stars"ZABIJU TI NOŽ U LEĐA, A ONDA IGRAJU PORED TEBE" JK dala svoj sud o snimku Cece i Milice Pavlović: Dođe mi da neprijatelje posavetujem da paze s kim se druže
Jelena Karleuša
StarsŠTA ĆE REĆI KARLEUŠA NA OVO?! Ceca nije bila raspoložena za izjave, a onda celo veće đuskala sa ovom pevačicom (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-19 at 21.39.21 (1).jpeg
Stars"SVE BI SE PRETVORILO U KARLI VIZIJU" JK o učešću i predstavljanju Srbije na Evroviziji: Moram uvek da budem brutalna riba
Jelena Karleuša

 Pogledajte dodatni snimak:

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija