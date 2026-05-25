Regionalna muzička zvezda Jelena Karleuša zvanično je najavila veliki koncert koji će održati 17. jula na tvrđavi Kastel u Banjaluci , a fanove je posebno obradovala informacijom da će premijerno izvesti i svoje nove pesme.

Karleuša se oglasila emotivnom porukom upućenom publici:

„Dragi moji, vidimo se 17. jula u Banjaluci, tvrđava ‘Kastel’. Jedva čekam da se družimo i slušamo moje najveće hitove, a imam i jedno lepo iznenađenje za vas — moći ćete po prvi put da čujete moje najnovije pesme. Voli vas Jelena Karleuša i jedva čekam da se vidimo.“

Najavljen spektakl

Publiku na Kastelu očekuje veliki audio-vizuelni spektakl, po kojem je Karleuša godinama prepoznatljiva, uz moćnu produkciju, specijalne efekte i energičan nastup.

Organizatori najavljuju veče puno emocija, hitova i atmosfere koja će Banja Luku pretvoriti u centar regionalne muzičke scene ovog leta.

Posebnu pažnju izazvala je pevačicina najava novih pesama, budući da fanovi već dugo iščekuju njen novi muzički materijal. Upravo zbog toga se očekuje da koncert u Banjaluci bude jedan od najposećenijih događaja ovog leta u regionu.

