Naslednica Saše Popovića i Suzana Jovanović,Aleksandra Popović prekinula je studije i posvetila se privatnom biznisu.

Naime, Aleksandra je napustila dva fakulteta i odlučila se da završi kurs za manikir i bavi se tim biznisom, međutim, sada je pokrenula još jedan.

Ona se u dvorištu svoje vile pohvalila novim kristalima od kojih počinje da pravi skupoceni nakit.

Aleksandra se pridružila jednoj kompaniji sa kojom će unovčiti svoju kreativnu stranu i to pravljenjem nakita od pravih kristala.

Iako je milionerka, zahvaljujući roditeljima, Aleksandra je jedna od najskromnijih među decom poznatih, a o tome dovoljno govori i činjenica da je sama odlučila da pokrene posao.

"Deca su zaista skromna"

Inače, Saša Popović je svojevremeno govorio o deci, kada je istakao da mu je želja da im sve pruži, ali i da pored toga oni budu skromni.

- Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu smo kupili stanove, lokale i garažna mesta, obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja - rekao je Saša Popović tad za "Kurir".

Podsećamo, kreativni direktor Granda, Saša Popović, preminuo je 1. marta ove godine. Na večni počinak ispraćen je 6. marta na Novom Bežanijskom groblju, gde se okupila gotovo cela estrada.