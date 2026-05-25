Pevačica Katarina Grujić započela je muzičku karijeru 2013. godine kao finalistkinja muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Katarina je paralelno sa pevačkom karijerom završavala i fakultet. Ona je jednom prilikom otkrila da je završila Fakultet za medije i komunikacije na jednom privatnom fakultetu.

Kako kaže, diploma joj do sad nije bila potrebna zbog posla kojim se bavi, ali svesna da svemu može doći kraj, odlučila je da se obezbedi diplomom.

Katarina Grujić nikada nije krila da je veoma vezana za porodicu. Posebno za oca koji joj je kroz karijeru bio najveća podrška.

- Članovi moje porodice nisu javne ličnosti i kada mi neko dira majku, sestru, oca, kao i Marka i ćerku Katju, mene to povređuje. Jesam dopustila da se piše nešto o njima, ali oni nisu ni dužni ni krivi da trpe predstavljanje na ružan način. Na sve sam to navikla i ne živim više od medijskih napisa, nije mi to bitno otkad imam dete. Skroz sam promenila razmišljanje - istakla je Katarina jednom prilikom.

Okupila celu estradu na slavlju

Podsetimo, Katarina Grujić je nedavno obeležila svoj 34. rođendan, ali i promociju novih pesama, zbog čega je organizovala gala proslavu o kojoj će se dugo pričati.

Poznata po odličnim odnosima sa kolegama sa estrade, Kaća je okupila veliki broj prijatelja, saradnika i javnih ličnosti, koji su među prvima stigli da joj čestitaju i pruže podršku u važnoj večeri za njenu karijeru.

Pevačica, koja će 23.10. u Mts dvorani održati koncert, nije štedela kada je reč o dekoraciji i atmosferi. Elegantni ambijent restorana bio je ukrašen raskošnim belim cvećem i sofisticiranim detaljima koji su se savršeno uklopili sa drvenim enterijerom prostora. Svaki segment večeri bio je pažljivo osmišljen, pa su zvanice uživale u bogatom izboru specijaliteta internacionalne kuhinje i luksuznoj atmosferi.