Hrvatska pevačica Maja Šuput (46) koja važi za jednu od najbogatijih pevačica na Balkanu raskinula je vezu sa 19 godina mlađim dečkom.

Maja i Šime Elez raskinuli

Maja i Šime Elez vezu su započeli nakon snimanja spota, a ovaj raskid je mnogima iznenađenje.

Par je na društvenim mrežama pokazivao kako im u ljubavi cvetaju ruže, putovali su zajedno, ali su sada odlučili da raskinu.

Ipak, o konkretnim razlozima pevačica nije želela da priča.

Međutim, u svom stilu je potvrdila da je ljubavi došao kraj i da nisu više zajedno.

- Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vreme približili ovom drugom delu - rekla je ona, prenosi Blic.

Kao što je pomenuto, raskid je veliki šok, posebno za Majine fanove, uzimajući u obzir da je pre nekoliko nedelja veoma zaljubljeno govorila o partneru.

- Više osećam razliku u našim centimetrima jer je on toliko viši od mene da se stalno saginje, a ja sam sva iskrivljena. Najlakše mi je kad sedimo ili ležimo - rekla je Maja u "Nema labavo by IN magazin podkastu"

Kada je u pitanju bila razlika poveća u godinama i zrelosti, Maja je rekla:

- On ne izgleda mlađe, a ponekad je čak i odrasliji od mene - rekla je i dodala:

- On je pravi Dalmatinac, klasični prototip, a ja sam tipična Zagrepčanka – tu je veća razlika nego u godinama.

Na pitanje koja je njegova najveća vrlina, pevačica pre samo nekoliko nedelja nije imala nikakve dileme.

- On je zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života, ta naša energija – možemo se sve dogovoriti, peva od jutra do mraka. Kad je tako opušteno, shvatiš da život može biti jednostavan, da dan može početi s pesmom, smehom i bez stalnog pritiska - rekla je za Dnevnik.hr.

Maja o razvodu

Maja je za medije nedavno pričala o razvodu.

"I dalje se družimo i letujemo zajedno kao porodica. Mama sam koja mora otići na svirku i prirodno je da je otac s detetom. Ali brzo se žurim nazad jer svi znaju da sam zaljubljena u svoje dete i da mi je to svetinja. Svi smo zajedno, jedna moderna porodica, složni, veseli i živimo u zajednici kao i pre. Nema potrebe da radimo neka razdvajanja. Ovo nam je prirodno, normalno, ugodno i najzdravije za dete", ispričala je Šuput za Story.

Maja je tada istakla da se među njihovoj porodici ništa nije promenilo otkako su se razveli.

"Nenad je prisutan sve vreme, ne uskače po potrebi. Tu sam najsrećnija jer nema ništa lepše od toga da je dete s tatom kad je mama na putu. A još je lepše za dete ako su svi zajedno. Kod nas vam je sve super normalno, kao i pre", dodala je.