Učesnici rijalitija "Elita 9" dobili su od Velikog šefa nimalo lak zadatak, da izaberu osobu koja najviše gura nos tamo gde mu nije mesto. Izlaganja zadrugara izazvala su potpunu pometnju, a najveći šok usledio je kada je Anita Stanojlović bez trunke blama progovorila o svojoj trudnoći i mešanju u tuđe odnose.

Tokom emisije reč je dobio Luka Vujović, koji je odlučio da bude potpuno direktan prilikom glasanja u ovoj anketi. Njegov izbor odnosio se na zadrugarke koje, kako tvrdi, pokušavaju da se umešaju u vezu.

"Ne mislim da je Stanija gurala nos, ali ja ću biti iskren. Prvo mesto je Dragana, drugo mesto Boginja i treće mesto Anita. Sve tri guraju nos u vezu koja je ozvaničena 13. februara i nema potrebe da idete i vitlate druge učesnike", rekao je Luka.

Međutim, prava bura nastala je kada je na red došla Anita. Umesto da se pokaje zbog svog ponašanja u rijalitiju, ona je ponosno priznala da joj nimalo ne smeta što se mešala u tuđe odnose, jer ju je upravo to dovelo do toga da zatrudni sa Lukom.

Vidi galeriju Anita Stanojlović

"Navešću Daču, Aneli i Staniju jer mislim da konstantno guraju nos u moju vezu. Ja sam gurala nos na početku, a da nisam gurala nos ne bih sad imala bebu u stomaku", rekla je Anita u "Eliti".

Njeno izlaganje ostavilo je takmičare u šoku, s obzirom na to da je otvoreno priznala kako je muvala zauzetog muškarca i da se toga nimalo ne stidi.

Rasprava se nastavila kada je ustao Bora, koji je iskoristio priliku da najavi drastičnu promenu u svom učešću, ali i da oštro isproziva cimere za koje smatra da zabadaju nos u tuđe živote.

"Od prvog juna menjam svoje učešće i počinjem da komentarišem sve. Dosta njih ovde guraju nos gde im nije mesto, ali ja ću biti iskren danas. Uroš i Dača su na prva dva mesta, a na trećem mestu je Dragana koja voli da gura nos samo što nema taj kapacitet", rekao je Bora.

Ova anketa je još jednom dokazala da u "Eliti" nema mira, a ostaje da se vidi kako će teći dalji odnos Anite i Luke dok čekaju prinovu pod budnim okom kamera.

Luka priznao: "Muškarac me je jednom zadovoljio"

Podsetimo, maneken Anđelo Ranković ušao je nedavno u nikad žešći verbalni obračun sa bivšom devojkom Anitom Stanojlović.

- Da li si želela dete i sa Tamarom napolju, kao što si sa Matorom, jesi? Da li si i Tamaru proganjala za se*s? - glasilo je pitanje u "Zadruzi 9 Eliti".

- Tamara je moja drugarica najbolja, ona je moja buduća kuma. Glupo je pričati tako - kazala je Anita.

Vidi galeriju Luka Vujović

- Kako ikoga nazivaš pe**rom, a i sam si rekao da te je oralno zadovoljavao muškarac? - glasilo je pitanje.

- Ja to nisam znao, kada se to desilo. Tada, kada je jedan moj prijatelj fudbaler organizovao to, nisam znao da je to muškarac jedan tu bio, koji mi je to uradio - rekao je Luka Vujović.

- Tebi je muškarac pušio ku**c, a tvoja je devojka lizala pi**u. Vas dvoje ste bise*sualci - kazao je Anđelo Ranković.

- Ja sam svoje priznao, a ti nisi svoje. Ja mislim da si ti bise*sualac - dodao je Luka.

