Iako je ostao upamćen po svojoj nepresušnoj harizmi, vedrom duhu i osmehu, život pokojnog pevača Bore Drljače, od čije se smrti 11. novembra navršava skoro šest godina, obeležila je velika porodična tragedija. Njegova supruga Verica izvršila je samoubistvo, a pevač je do kraja života nosio neizbrisiv bol, ističući da njenu smrt nikada nije uspeo da preboli.

Bora je godinama u javnosti skrivao svoju bolnu sudbinu. U jednoj prilici je otvorio dušu o najtežim trenucima, otkrivši da je njegova supruga i ranije pokušavala da oduzme sebi život, kada je uspeo da je spase odvezavši je u bolnicu.

- I dan danas patim za Vericom. I pre toga je pokušavala da se ubije. Prvi put je popila šaku tableta. Našao sam je u kući u nesvesti na podu i odmah je odvezao na VMA. Tamo je bila na ispiranju. Spasio sam joj život! Stvarno ne znam iz kog razloga je to uradila. Verujte mi! Mislim da joj pored mene ništa nije nedostajalo, imala je sve. Zacrtala je da to uradi i nisam mogao da je sprečim”, ispričao je tada Drljača.

Nažalost, tragedija se na kraju ipak dogodila. Jednom prilikom, kada su pevač i deca bili odsutni od kuće, Verica je ostala sama i odlučila da presudi sebi, ostavivši iza sebe samo oproštajnu poruku.

- Drugom prilikom ponovo je ostala sama kod kuće. Deca i ja nismo bili tu. Kad sam ušao u stan, zatekao sam oproštajno pismo. Sećam se samo da je pisalo: 'Mnogo sam se umorila, izvini. Čuvaj mi decu.' Iste sekunde sam pozvao policiju i počeo da je tražim”, prisetio se pevač.

Od komšinice do ljubavi za ceo život

Njihova ljubavna priča i romansa započeli su još u ranoj mladosti, s obzirom na to da su zajedno odrasli u istom komšiluku. Pevač se sa osmehom prisećao kako je kod nje odlazio dok je još bila devojčica i donosio joj slatkiše.

- Bio sam stari momak, preko 30 godina sam bio prešao, i onda sam došao u situaciju da sam mnogo žena imao, nisam mogao da se odlučim, i došao sam u situaciju da kažem: 'Čekaj, moram da se oženim zbog dece.' I, naišla je moja pokojna žena Verica. Nije naišla, ona je meni bila komšinica, prija. Ja sam kod nje odlazio kad je bila mala, nosio čokolade i tako dalje... Kad je narasla ja nisam bio duže vreme tu, u tom kraju, ona je učila trgovačko-ekonomsku školu i bila je na nekoj praksi. Ja kad sam ušao u prodavnicu da kupim ne znam šta, vidim lepa devojčica. Ja kažem: 'Mala, čija si ti?', kaže od toga i toga. Ja odmah zakažem uveče, kažem: 'Ja ću te sačekati pa da se malo provozamo.' Tako je to počelo. Inače, da me ona nije prevarila možda bih ostao neoženjen”, ispričao je Bora.

U Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, otvorena je prva nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva.

Na telefonski broj 011/7777-000 mogu se javiti oni koji pomišljaju na samoubistvo ili njihova porodica, a sa njima će razgovarati stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja - psihijatri, psiholozi, socijalni radnici.

