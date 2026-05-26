Ana Nikolić je izazvala pravi haos na društvenim mrežama, i to najavom svog nepostojećeg albuma na kome su i dueti sa Svetlanom Cecom Ražnatović, Teom Tairović i Severinom.

Ipak, kasnije se ispostavilo da je u pitanju omot albuma koji su pomoću veštačke inteligencije (AI) napravili njeni fanovi, što se pevačici baš svidelo, pa je to šerovala kao zvaničnu najavu na svom Instagram profilu.

Kako se moglo pročitati, na ovom izmišljenom albumu nalazi se osam pesama. Tri su dueti - "Kreten" s Cecom Ražnatović, "Zlatni stranci" s Teom Tairović i "Piće ili dva" sa Severinom. Na omotu albuma nalazi se Anina fotografija iz kreveta.

Ipak, ni tu nije bio kraj, pa je posle dva dana izbacila post o albumu sa već izdatim pesmama, kao i pet novih, koje je i ona sama već ranije najavljivala u medijima.

U međuvremenu, ona je izbacila i novu, treću najavu sa četiri nove pesme, od kojih su dva dueta - opet sa Cecom ("Samo ti"), ali i sa njenim bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom "Lele opet".

Podsetimo, Boki 13 je nedavno izjavio da do dueta sa Anom, koji je prethodno najavio, ipak neće doći jer to nije dozvolio njen partner Goran Ratković Rale.

- Ma kakav kum, je l' vi stvarno mislite da može doći do svadbe? Meni je rekao taj Rale da Ana ne može da snimi duet sa mnom zbog toga što to nije njegova pesma. Ja sam saznao da je Ana potpisala psihopatski ugovor s Raletom. Ona ne sme da peva pesmu drugog autora - ispričao je za Kurir Boki 13.

