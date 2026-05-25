Otac aktuelnog učesnika Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić veoma je aktivan na svojim društvenim mrežama gde redovno komentariše dešavanja iz "Elite 9", ali i iznosi pojedine tajne iz prošlosti svog sina i njegovih bivših partnerki.

Mustafa je u objavi istakao da je njegov sin, kako tvrdi, pomogao i Aneli i Staniji kada su prolazile kroz težak period života, ali da mu se to na kraju obilo o glavu. Prema njegovim rečima, Asmin je davao sve od sebe, ulagao novac, vreme i emocije, dok danas, kako kaže, zauzvrat dobija samo uvrede i pokušaje da bude javno diskreditovan.

Mustafa odbranio Asmina

– Želja mi je da priča Asmina, Stanije i Aneli posluži ljudima kao primer. Ne zbog skandala, nego zbog jedne jednostavne istine: Nekad čovek plati najskuplju cenu upravo za ono što je mislio da je ljubav. Asmin je u životu dve žene izvukao iz ponora. Jednu iz prostitucije, krimina i društva koje mu je skoro došlo glave. Drugu je spasio isto tako, našao joj stan u Majamiju, podigao je, ulagao u nju... I koštala ga je pola miliona evra – napisao je Mustafa.

On je potom dodao da je njegov sin pomagao i onda kada nije morao, verovao ljudima čak i kada za to nije imao razloga, ali da danas smatra da je zbog toga skupo platio cenu svoje dobrote.

– Budimo iskreni, koliko nas ima 10.000 evra bez kredita? Veoma malo. A on je davao i kad nije morao, verovao i kad nije trebalo. I šta je dobio zauzvrat? Pred očima miliona gledalaca te iste žene pokušavaju da ga unište. Vređaju ga, ismevaju, izmišljaju kriminal, žele da ga strpaju u zatvor – poručio je Mustafa.

Posebno se osvrnuo na optužbe koje se poslednjih meseci mogu čuti na račun njegovog sina, tvrdeći da Asmin nikada nije imao problema sa zakonom u Austriji, gde živi godinama.

– Austrija nije seoska država. Austrijska policija ne traži informacije po Fejsbuku i Instagramu. Asmin ceo život živi u Austriji i da je ikad imao problem sa zakonom, to bi se znalo – naveo je on.

Mustafa je potom izneo i svoje viđenje muško-ženskih odnosa, poručivši da muškarac često ne može biti dovoljno dobar ženi koja ne zna da ceni ono što ima. Njegova objava završila se emotivnom porukom i upozorenjem da ljubavne priče nekada mogu imati ozbiljne posledice.

– Neki ljudi ne cene dobro, nego ga uništavaju. A neki muškarci, kad ih doteraš do zida, presude i sebi i drugima jer ne vide izlaz. Nadam se da će ova priča biti opomena svima koji misle da je ljubav igra bez posledica. Nije! – napisao je Mustafa, a zatim na kraju u svom stilu dodao:

Poruka za kraj

– A ja sad idem na gril parti, a vama ostavljam mesto za komentare. I jedan savet za kraj – ako želite mir i uspeh, družite se što manje sa svojim narodom.