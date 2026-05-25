"ŠTO VODOINSTALATERA NIJE IZABRALA?" Maca ponizio Melinu kao niko, udario na nju nakon svadbe s Englezom: Baš se vidi da ga voli, BITNO LOVE DA IMA...
Modna kreatorka Melina Džinović se, nakon razvoda od pevača Harisa Džinovića,bogatom Englezu Džefriju Arnoldu zavetovala na večnu ljubav. O tome se i te kako priča, a voditelj i glumac Dragan Marinković Maca nema pozitivno mišljenje o njoj i njenim izborima.
Maca je prokomentarisao pomenuto venčanje i istakao značaj novca u toj situaciji.
- Fazon "volim ga i ima love"... Recimo, Melina! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca u svom stilu.
- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - nastavio je on u emisiji "Magazin In".
- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - rekla je voditeljka Sanja Marinković.
- Normalno. Vidiš kako to život piše romane! Šta sad sa Harisom? - istakao je Maca kroz osmeh.
- Ma, pusti ti Harisa, nemoj njega - kazala je voditeljka.
Predbračni ugovor
Inače, kada se udala za milionera, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.
Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.
Štedeli na gostima
Podsetimo, Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje 18. aprila, sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.
Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.