Aleksandar Aca Kos privlači veliku pažnju javnosti zbog privatnog života, ali i druženja sa političarem Čedom Jovanovićem.

U intervju za medije Aca Kos je otkrio kako izgleda jedan njegov dan, ali i koliko mu znači podrška Čedomira Jovanovića.

- Čeda se budi u 5-6 ujutru kako bi sve emisije ispratio, onda ja ustajem oko 6-7. Svako jutro kad ustanem kažem: “Dobro jutro gospodine, sam sebi, nisi nikom dužan, nisi nikog zeznuo, roditelji su ti živi i zdravi, Čedina porodica je dobro.” Svaki dan to govorim i razmišljam pozitivno - rekao je on i dodao:

Aca Kos o druženju sa Čedom Jovanovićem

- Njegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja.

Kos je otkrio i da li u druženju sa Čedom postoje i sukobi mišljenja:

- Svako ima pravo da kaže svoje mišljenje i iznese stav, on je čovek toliko proživeo. Ja kažem da on kao mačka ima 9 života, od njega čovek samo može da uči.

Pevačica Ana Bekuta mu je kako je otkrio, bila velika podrška u velikim životnim situacijama.

- Kad pričamo o Ani Bekuti, posle moje majke Manje i moje tetke, pomislim na Anu Bekutu, jer ona ima taj majčinski instikt, divna je, poštuje ljude, prijatelje. Ja sam zahvalan Ani Bekuti, u jednom periodu mog života bukvalno sam živeo od Ane Bekute. Zahvaljujući Ani i Milutinu, oni su meni dali hleb u ruke, ne mogu to nikad da zaboravim. Kad je moj otac imao zdravstvene probleme Ana Bekuta je bila uz mene, poznajemo se preko 20 godina.

Ono što mnogi ne znaju jeste da Aca ima i kuću na Kipru, a ovo ostrvo je kako kaže, zavoleo zahvaljujući Ceci Ražnatović.

- Kipar sam zavoleo zahvaljujući Ceci, naše prijateljstvo ne može ni sa čim da se meri. Ona je žena borac, takođe njena sestra Lidija, ima divnu decu. Ona je žena koja je izvela decu na pravi put, žena borac. Kada bih poželeo da imam ženu, moja želja je da uvek imam takvu ženu borbenu, srčanu. Volim tu južnu krv. Mi smo stvarno prijatelji, Ceca i ja. Ali bih želeo nekog nalik njoj. Ako ne nju (smeh). Ona će shvatiti tu šalu. Voleo bih da nađem drugu polovinu koja je nalik njoj, a jer je ona stvarno žena borac i ceo život se bori za porodicu i za sebe.

Zahvaljujući Čedi kupio kuću na Kipru

Kos ne krije i da je kuću na Kipru kupio zahvaljujući Čedi Jovanoviću.

- Imam divnu kuću i zahvaljujući Čedi stvarno sam kupio tu kuću i borim se, ceo život radim. Radio sam u inostranstvu, bio sam u Švedskoj, u Nemačkoj. Zahvaljujući njemu, preko njegovih prijatelja došao sam u posed te kuće. Oni su me prvo angažovali da budem promoter te kuće, nemam ništa ni protiv influensera, ni protiv ljudi koji reklamiraju, koji se na taj način bore da, da dođu do nečeg. Ja svoju kuću otplaćujem i imaću divne goste tokom cele sezone. Uživaću sa svojim roditeljima kad bude slobodan termin tamo zajedno s Čedom u kući. Iznajmljujem kuću i to je stvarno najlepši deo severnog Kipra. Zahvaljujući Čedi ušao sam u taj biznis - rekao je on, ističući da sa Jovanovićem često putuje:

- Mi takođe putujemo i u Nicu gde, gde njegova ćerka tamo studira, ima stan. Idemo i u Englesku, putujemo na mnoge neke destinacije. Ne vežem se sad kao za Kipar, pa idem leto, kao idem da letujem na Kipru.

Aca Kos o zdravlju Čede Jovanovića

Aca je otkrio i kakvo je zdravstveno stanje Čede Jovanovića.

- Čeda je super. Trenira. On je svaki dan moja inspiracija. Čeda svaki dan mene motiviše i ja bih svima poželeo jednog prijatelja kao Čedu, a tako bi poželeo svima jednog prijatelja kao što ja imam Cecu.

Kao Čedin i Jelenin dugogodišnji prijatelj, mediji su ga pitali ko od dece najviše liči na Čedu, a ko na Jelenu.

- Najviše na Čedu liče Mihajlo i Zora Fejt, a na Jelenu podseća Jana i podseća Anđelija. Jelena i Čeda su divni ljudi i oni imaju četvoro dece. To su zlatna deca, svi su u inostranstvu studiraju i školuju se, ali oni prvenstveno u sebi imaju one ljudske prave vrednosti i nasledili su sve to od svojih roditelja, tako da ja sam izuzetno ponosan što sam deo njihove porodice. Ovim putem pozdravio bih i Hristinu, Čedomirovu sestru. Divna porodica i ja dok dišem biću deo njih. Doživljavam sve njih kao svoju porodicu, pored svojih roditelja i pored svoje, svojih rođaka koje imam i mimo njih. To je stvarno nešto što se jednom u životu sreće.

Aca Kos zaljubljen

U jednom od pitanja na društvenim mrežama našlo se i ono “Da li je Aca Kos zaljubljen”, na šta je on dao potvrdan odgovor, a sada je to prokomentarisao.

- Pa uvek. Pa svakog čoveka pokreće ljubav i pokreće to nešto što mu proradi u stomaku. Ja sam uvek zaljubljen. To je moj pokretač. Ljubav, ljubav prema prijatelju, prema prijateljici. Izuzetna je ljubav prema Ceci Ražnatović - rekao je on kroz smeh.

kurir / blic

