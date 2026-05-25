Mlada muzička zvezda Zorana Mićanović obradovala je ovog ponedeljka publiku novom pesmom originalnog i jakog naziva - "Udaću se ove godine".

Publika oduševljena

Moderniji zvuk, muzika koja vozi od prvog takta, jak tekst, Zoranin moćni vokal i potpuna vizuelna promena i savršena estetika izazvali su oduševljenje kod publike, pa su reakcije na svim društvenim platformama pune sjajnih reakcija.

Kompletan autor pesme je trenutno najplodonosniji kompozitor i producent Dejan Kostić, a pesma "Udaću se ove godine" najava je Zoraninog prvog studijskog albuma koji će svetlost dana ugledati nakon leta.

Foto: Promo/Vesna Jerković

- Sa velikim ponosom publici predstavljam pesmu "Udaću se ove godine", u koju maksimalno verujem. Uživala sam u svakom trenutku rada i snimanja kako pesme, tako i spota. Zahvalna sam kompletnom timu koji se potrudio da sve zvuči i izgleda baš ovako, zaista smo dali sve od sebe da se publici dopadne ono što čuju i vide i verujem da smo u tome uspeli - kaže Zorana.

- Ovo je pesma u kojoj će se zasigurno pronaći svaka žena. Puna je emocije, ljubavi, strasti, prkosa, inata i svega što osećamo kada iskreno volimo, a onda i kada nas neko koga volimo povredi. Ja nam želim više ljubavi bez bola, ali ako već dođe do loših dana, onda neka osveta bude kao u pesmi (smeh) - u šali poručuje mlada pevačica, već dugo jedna od najtraženijih na domaćoj muzičkoj sceni.