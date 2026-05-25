Poznata voditeljka Dušica Jakovljević progovorila je o drugoj strani medalje svog posla, medijskoj pažnji koja ju je pratila kroz godine vođenja najpopularnijih TV formata, ali i o prozivkama na račun njenog izgleda. Dotakla se i odnosa sa svojom decom, za koju je jako vezana.

Voditeljka priznaje da nije dozvolila da je slava promeni, ali je svesna svih njenih negativnih strana. Zbog toga je njena najveća briga bila da zaštiti svoju porodicu od očiju javnosti.

- Nisam poletela od medijske pažnje, ali sam odlepila. Nije to baš toliko lako. I svojoj deci sam rekla da ne želim da ih bole naslovi. Za njih sam samo želela mirnu luku i da imaju sve ono što ja nisam imala. Ovaj posao je moj izbor. Ja imam sreću i blagoslov da radim ono što volim, ono što umem da radim i da me plaćaju da pričam! - ispričala je kroz smeh Dušica.

Kao TV lice koje je stalno pod lupom javnosti, Dušica se često suočavala sa kritikama na račun svog izgleda i govora. Rešena da sve postavi na svoje mesto, jasno je poručila u podkastu "Pričaonica Sanje Ćulibrk" da je svesna svojih kvaliteta.

Dušica Jakovljević

- Ja sam mnogo radila na tom svom govoru. Onda te ponekada boli što se sve svede na tvoj nos i što ponekad pričaš nazalno. Ja znam da ja zapravo i dalje imam dobru dikciju, govor i tu dobru boju glasa, a i ponašanje - rekla je Jakovljevićeva.

- Moj nos je izašao u prvi plan, postao je selebriti za sebe! - dodala je ona.

Dušica priznaje: "Radila sam liposukciju ruku"

- Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: "Šta si radila na sebi?", one kažu: "samo usta", a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu! - istakla je ona nedavno, pa spomenula nesvakidašnju operaciju koju je uradila.

- Ja sam radila liposukciju ruku, zato sada, kada mašem, nemam problem sa tim. Radila sam te sitnije stvari u kojima se osećam bolje, ništa nisam radila dugo. Nemam više botoks, nemam ništa u ustima, istopila sam filere i sve. Očekuje me još jedna operacija nosa, da, zdravstvena je - rekla je Dušica potom za "Pink".

