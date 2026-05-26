Pevačica Ruža Rupić priznala je da ide na psihoterapije i to u momentu kada je shvatila da konstantno ponavlja isti model ponašanja sa muškarcima, što je povezano sa njenim odrastanjem u primarnoj porodici.

Ruža je istakla jednom prilikom da su se njene emotivne priče uglavnom loše završavale.

- Ja sam zapravo na psihoterapiju i krenula kada sam shvatila da mi se isti model dešava tipa drugi, treći put. Nisam želela više da mi se dešava ta ista situacija. I tada sam shvatila da prosto očigledno postoje neke stvari kojih ja nisam svesna i da moram da radim na njima. I ja sam tek sa nekih 20 i nešto godina shvatila da je moj glavni problem s muškarcima, sad ako pričamo o tati i tome, ja sam odrasla sa mamom, ja ne znam koju ulogu tačno treba da ima muškarac kao partner. Tada nisam znala jer ja nisam gledala mamu i tatu u kući kako imaju neke emotivne trenutke, podelu obaveza... Meni je mama bila autoritet. Ništa ne mislim loše o tati svom nego pričam iz moje perspektive, meni je sve nekako sa muškarcima bilo malo nepoznata teritorija i onda sam shvatila da ja prvo moram da shvatim kakvu ulogu... Šta ja očekujem od muškarca, kakvu on ulogu da ima jer okej imam ja naravno neki svoj, svi imamo neki svoj spisak i listu želja, ali suštinski ja nisam znala koju ulogu mušku treba da ima u prosto partnerskom odnosu i smatram da tek kada sam počela da radim na tome onda su mi se i dešavale neke veze koje su bile da kažemo ozbiljne. Na početku, kada sam bila mlađa, da l' sam ja loše birala, da li ja nisam znala kako... - rekla je.

Loši izbori

Na profesorkinu konstataciju "ili ste loše birali ili ste loše bili izabrani, nekad je neko i Vas izabrao", Ruža je rekla samo kratko: "Tako je", a onda su ona i profesorka počele priču o njenoj vezi koja se dogodila 2023. godine i koja je trajala nešto više od dve godine.

- Ta veza je na početku bila jako lepa. Ne bi trajala toliko dugo i ne bi bila toliko ozbiljna da nije... Bila je jako lepa i stvarno moj bivši partner je stvarno meni popunio neke te rupe koje ja nisam imala od tate. On je vrlo bio sa mnom emotivan. Vrlo je slatkorečivo pričao. Vrlo je bio nežan. Nekako sve to što ja nisam imala, on je nadomestio meni i meni je bilo, ja sam tada prvi put u životu osetila od partnera, od muškarca, neku vrstu ljubavi koja je meni na takav način falila. I ta veza je stvarno bila ja kažem, ta veza je moja najveća životna lekcija i meni jedan dan nije žao zašto sam bila u tom odnosu. To je moja najveća životna lekcija i da ja nisam bila u toj vezi, niti bih upoznala sebe na način na koji jesam, niti bih sada znala šta želim, šta ne želim, šta mogu, šta ne mogu, da li treba da brzam, da li ne treba da brzam i kako treba da se postavim. Tako da, ta veza je stvarno bila prvih godinu dana jako lepa i posle godinu dana su suštinski počeli problemi, samo što onda, to je već bilo podosta ozbiljno. Ja sam negde videla sebe sa tim čovekom - rekla je Ruža.

- Pre njega ja stvarno nisam sebe videla pre 30 godina niti da se udajem, niti da imam dete, niti... Nisam prosto videla tako svoj život. Zamišljala sam sebe da prvo napravim svoju karijeru, da izgradim sebe do kraja i onda kada sve to uradim da mi je onda nekako vreme da imam dete, porodicu, muža i tako dalje. Kada se on pojavio, odjednom to moje nekako mišljenje je postalo da možda bi to moglo i malo ranije da se desi. Ali sam ja drugu godinu...

Roze balončić

Profesorka je zatim prekinula Ružu pitanjem da li je imala fazu zaljubljenosti na šta pevačica kaže:

- Naravno. I to sam bila zaljubljena do ušiju, imala sam ružičaste naočare.

Ruža je zatim opisala kakva je dok ima ružičaste naočare:

- Jako mi je lepo i jako sam i srećna i zadovoljna i nasmejana i nijedan problem mi više nije problem. I baš sam živela u jednom onako roze balončiću i stvarno mi je bilo lepo. Ne mogu da kažem tih prvih godinu dana je stvarno bilo predivno, ali onda narednih godinu dana sam ja ostajala u tom odnosu jer sam se nekako držala te slike od tih prvih godinu dana, a malo po malo...

Profesorka je zatim nastavila da je ta slika bledela "i suočavali ste se sa nekom novom realnošću", na pitanje šta je najviše smetalo u toj novoj realnosti Ruža kaže:

- Pa ja smatram da je suštinski problem te veze, bilo je tu stvarno mnogo problema, ali suštinski problem je bio što smo nas dvoje zapravo dve potpuno različite osobe. Na početku, kada smo moj bivši partner i ja pričali o nekim i životnim stvarima i svemu, mi smo nekako imali iste stavove da bi se ispostavilo posle dve i nešto godine da zapravo mislimo potpuno drugačije, ali potpuno. Potpruno drugačije vaspitanje, drugačiji odnos, drugačiji pogled na život, drugačiji stavovi, drugačija ambicija, drugačije želje za život. Na primer ja želim da živim ovde, on želi da živi negde drugde. Potpuno dve različite ličnosti, da sam se jedan dan probudila i posle tog jednog razgovora se zapitala s kim sam ja dve godine u vezi. Baš nisam više mogla da prepoznam.

Nije mogla da ode

Na pitanje kako je izgledalo donošenje odluke da neće više biti u vezi za koju zna da joj psihološki ne pripada, Ruža odgovara:

- Kada sam ja shvatila da je to kraj, to je bilo pre samog raskida, dva i nešto meseca pre nego što sam ga ostavila, ali ja nisam mogla da odem... Mi smo živeli zajedno preko dve godine, da sam sa kamenom živela dve godine bilo bi mi teško, a ne sa čovekom. Jeste, on je sa mnom stvarno prošao i neke te, ta godina je meni izuzetno bila teška, teško mi je počela i mislim i završila se kako se završila i nekako ja sam u tom momentu njega i dalje volela ne mogu da bežim od toga ali prosto ja sebe više nisam videla tu. Ja nisam više bila srećna, shvatila sam da bih ja bila srećnija sama i da prođem proces i patnje i svega da bih bila životno sada srećnija sama nego sa njim. I tu sam shvatila da je to moj kraj. Poslednjih dva i nešto meseca, jer smo se mi stalno svađali, baš su bili odnosi katastrofa, gde sam ja maltene svaku noć plakala i onda sam shvatila da ako ja legnem pored nekoga sa kim živim i ja plačem svaku noć pored te osobe, to nije za mene.