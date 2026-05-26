Slušaj vest

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, pridružila se hiljadama pravoslavnih vernika koji su prethodnih dana dolazili u Hram Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Supruga Sloba Radanović strpljivo je čekala u redu zajedno sa ostalim vernicima, a nakon što se poklonila svetinji, kratko je predahnula u Karađorđevom parku. Na njenom licu video se spokoj, dok je u rukama držala telefon kojim je zabeležila atmosferu ispred Hrama i brojne hrišćane koji su došli po blagoslov.

1/4 Vidi galeriju Jelena Radanović čeka u redu da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice Foto: Printscreen/Instagram

U Hramu do 29. maja

Podsetimo, časni pojas Presvete Bogorodice u Srbiju je stigao iz manastira Vatoped sa Svete Gore, a u Hram Svetog Save biće izložen do 29. maja. Vernici iz svih krajeva zemlje već danima dolaze kako bi celivali relikviju i pomolili se za zdravlje, mir i spas od životnih nedaća.