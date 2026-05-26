"A U DUŠI MIR" Žena Slobe Radanovića se poklonila časnom pojasu Presvete Bogorodice! Podelila prizor ispred Hrama Svetog Save (FOTO)
Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, pridružila se hiljadama pravoslavnih vernika koji su prethodnih dana dolazili u Hram Svetog Save kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.
Supruga Sloba Radanović strpljivo je čekala u redu zajedno sa ostalim vernicima, a nakon što se poklonila svetinji, kratko je predahnula u Karađorđevom parku. Na njenom licu video se spokoj, dok je u rukama držala telefon kojim je zabeležila atmosferu ispred Hrama i brojne hrišćane koji su došli po blagoslov.
U Hramu do 29. maja
Podsetimo, časni pojas Presvete Bogorodice u Srbiju je stigao iz manastira Vatoped sa Svete Gore, a u Hram Svetog Save biće izložen do 29. maja. Vernici iz svih krajeva zemlje već danima dolaze kako bi celivali relikviju i pomolili se za zdravlje, mir i spas od životnih nedaća.
Kolika je vera i želja naroda da se pokloni svetinji govori i činjenica da su se redovi formirali još u ranim jutarnjim satima. Mnogi su ispred Hrama stigli već oko pet ujutru kako bi sačekali svoj trenutak za molitvu i blagoslov.