Senidah je održala treći zaredom koncert u Sava Centru. Marija Šerifović i Jovana Pajić uživale su u njenom nastupu, a slovenačka pevačica otkrila je da ih je ona zvala da dođu.

- Uživala sam i u petak, i u subotu, i danas! Ne znam koja noć mi je bila bolja. Sutra nema ništa, tužna sam, ali biće za par dana. Predivno sam se provela, publika ovde je fenomenalna. Energija, reakcije na pesme, oduševljena sam. Videla sam dvoje kolega, nisam nikog drugog! Jakov je bio, ozbiljno? Nisam videla. Kupio karte, baš mi je drago. Mariju Šerifović sam videla, njoj sam ja dala kartu... (smeh) Videla sam Mariju i Jovanu - rekla je Senidah.

- Zašto su fanovi u prvom redu? Pa, zašto bi kolege bile u prvom redu, kolege nek budu u VIP-u, tamo daleko negde, mnogo je lepše da fanovi budu blizu. Treba mi hajp od njih! Da li je neko izostao od kolega jer nije mogao u prvi red? Stvarno me ne zanima - kazala je potom ona.

- Crveno protiv uroka! Ruža mi ide uz autfit. U zadnjem momentu se menjao autfit! Seče se, ušiva, uvek tako. Nisam se čula sa Stojom, pevala sam na koncertu njenu pesmu "Umri", mnogo je dobro to prošlo. Znala sam da bi to dobro zvučalo, pripremila sam nešto drugačije za publiku. Pesma je ludilo. Kasno sam se setila da bi mogla da je zovem da bude gost. Na dan koncerta sam poslala bendu pesmu i rekla da je spreme - rekla je Senidah.

"Jakov me zvao"

- Jakov Jozinović me je kontaktirao za duet. Nismo se još ništa dogovorili, al' biće. Sledeće nedelje je još jedan koncert u Sava Centru, četvrti! Imam energije za sve. Želim da pripremim još nešto posebno za sledeći koncert, ubaciću nešto što nismo imali dosad. Šta je moj najveći adut? Emocija. To što sam smela. Ne bih se menjala ni sa kim - kazala je pevačica.

Otkrila je da joj žene non-stop pišu na mrežama, a navela je i da li se pred koncerte u srpskoj prestonici čula sa Lepom Brenom i Dinom Merlinom, sa kojima je sarađivala u prošlosti.