Slušaj vest

Pevač Sloba Vasić, čini se, nakon turbulentnog perioda koji je završio boravkom u psihijatrijskoj klinici „Dr Laza Lazarević”, polako pokušava da vrati mir u svakodnevicu i ostavi iza sebe dane o kojima je brujao region.

Najveću podršku pruža mu supruga Lela, koja je sada na društvenim mrežama podelila emotivan trenutak iz njihove večernje šetnje. Na videu koji je objavila, Sloba, u opuštenom kućnom izdanju, bere ruže za svoju suprugu, koja ga ne napušta u natežem periodu života.

00:10 Žena Slobe Vasića objavila mužev video iz šetnje Izvor: Instagram

– Šetnja je najbolji lek za sve - napisala je Jelena.

Posebnu emociju celoj atmosferi dala je i pesma "Bio sam pijanac" legendarnog Šaban Šaulić, koja se čuje u pozadini.

1/4 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Pritnscreen/Instagram

Izbacili ga sa leta

Podsetimo, Sloba Vasić nedavno je dospeo u centar pažnje nakon incidenta na aerodromu, kada mu nije dozvoljeno da se ukrca na avion zbog alkoholisanog stanja. Nakon toga završio je u psihijatrijskoj ustanovi „Dr Laza Lazarević”, a o svemu je kasnije i javno govorio.

– Tada sam se vratio kući i onda je bilo mog revolta u tom stanju, nisam bio previše agresivan i izvinjavam se radnicima na aerodromu. Nisam mogao da uđem u avion, oni su primetili da sam bio u alkoholisanom stanju. Sa mnom tada nije bio niko, trebalo je da uđem u avion, ali nisam mogao – rekao je pevač.

On je tada priznao da iza svega stoji težak period i umor.

– Ja sam samo čovek od krvi i mesa, a sada se digla fama oko toga. Dan pre toga sam imao neku proslavu, nisam spavao, a popio sam i nisam očekivao da će to da mi se desi – iskreno je rekao Sloba.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

pevač se prvi put otvoreno glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević"

Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

"Svakom može da se desi"

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - rekao je pevač.

Sloba je istakao da mu je prijala izolacija.

- Prijala mi je izolacija, malo da čovek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta Foto: Pink.rs, Aleksnadar Jovanović Cile, Kurir Televizija

- Imao sam podršku svoje supruge i bliskih ljudi. Nije sramota reći da imaš problem, te ustanove za to i služe, da bi ljudi porazgovarali sa nekim ko je stručan za njihov problem. Doktori su jako dobri, preporučujem svima. Nije ništa strašno, svi smo mi ljudi. Strašno je jedno kada drugi osuđuju to jer nisu prošli kroz tako nešto - rekao je.

Potom se nadovezao da ima terapiju.