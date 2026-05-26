Slušaj vest

Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko i Bojan Tasić Džaja, pevač Amadeus benda, ostavili su sve obaveze po strani kako bi iskoristili slobodan dan za uživanje i druženje u Nišu.

Početak predstojećeg leta obeležiće muzički događaj godine - jedinstveni koncertni koncept "Domaćinski u Nišu", koji će se održati 20. juna na Letnjoj pozornici niške tvrđave.

Po prvi put će Tropiko i Amadeus bend zajedno biti na bini i tri sata će svirati najveće hitove koji su obeležili jednu muzičku eru. Umesto već viđenih nastupa gde jedan sastav svira kao predgrupa drugom, poznati Leskovčani neće pevati u blokovima nego će sve vreme stajati jedni pored drugih.

1/3 Vidi galeriju Sale Tropiko i Džaja Amadeus Foto: Privatna arhiva

Tim povodom, pevači su odlučili da obiđu mesto predstojećeg spektakla, da bi se zatim opustili u domaćinskoj hrani omiljenih restorana.

Punih stomaka, sa svojim saradnicima prošetali su centrom grada, gde su ih sa svih strana zaustavljali ljudi radi fotografisanja i autograma. Mnogi su bili iznenađeni njihovom opuštenom, skromnom i normalnom ponašanju jer su pevači sa svima ponaosob ćaskali i razgovarali, a ujedno ih pozvali i na koncert.

Upravo je to još jedan dokaz da prava i kvalitetna muzika i dalje živi, a Sale i Džaja ostali su omiljeni i voljeni u svom kraju.

00:23 Sale Tropiko i Džaja Amadeus prošetali kroz Niš Izvor: Privatna arhiva

- Neverovatan grad, posebna energija, najbolja hrana... Osećaj je jedinstven kada vidite koliko vas ljudi vole i podržavaju posle toliko godina bavljena muzikom, a nama je to poenta svega. Koliko nam je važno da kvalitetno sviramo, toliko nam je i da publika koja dođe bude zadovoljna i da jedva poželi ponovo da nas vidi i čuje. Želim da se zahvalim gradu Niš što nam je omogućio da sviramo na najlepšoj letnjoj pozornici koja ima svoju čar i svoju priču. Vidimo se u domaćinskom stilu - pohvalili su frontmeni Tropiko benda i Amadeus benda.