Anastasija Ražnatović juče je u prelepoj Sevilji proslavila svoj 28. rođendan, okružena najbližima i prelepom atmosferom. Poseban dan bio je ispunjen emocijama i lepim iznenađenjima, a pažnju javnosti posebno je privukao gest njene porodice koji ju je oduševio.

Tokom noći veliku pažnju na društvenim mrežama izazvala je objava njene svekrve, Olivera Gudelj, koja je odlučila da javno čestita Anastasiji rođendan. Ona je na svom profilu podelila njihovu zajedničku fotografiju i uputila emotivnu poruku slavljenici.

Uz ovu sliku, svekrva joj je uputila veoma toplu i dirljivu poruku kojom je pokazala koliko joj znači: „Srećan rođendan mojoj prelepoj i slatkoj devojčici”.

Stigla poruka i od Veljka

Posebnu pažnju privukla je čestitka njenog brata, Veljka Ražnatovića, koji se sestri obratio posebno emotivnim rečima.

"Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji do sad", napisao je sportista na svom Instagram nalogu.

Oglasila se Ceca

Ceca je i ovoga puta pokazala koliko je ponosna na svoju naslednicu, pa je odlučila da njen poseban dan obeleži na veoma kreativan način.

Ceca je na svom Instagram storiju objavila neobičnu fotografiju napravljenu uz pomoć veštačke inteligencije, na kojoj su spojene dve Anastasije – ona iz perioda detinjstva i ona danas.