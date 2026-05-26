Slušaj vest

Nekadašnja misica Jelena Jakovljević već godinama uživa u braku sa šeikom Saidom bin Draijem, sa kojim živi u Dubai. Danas vodi potpuno drugačiji život, a na društvenim mrežama često pokazuje detalje luksuzne svakodnevice i svog poslovnog angažmana u oblasti kozmetike.

Foto: Instagram

Jelena Bin Drai sa suprugom, bogatim šeikom Saidom bin Draijem, ima četvoro dece, a o njihovom porodičnom životu i odnosu koji godinama intrigira javnost često je govorila bez ustručavanja. Iako su je godinama pratile razne spekulacije, Jelena je više puta naglasila da nakon udaje nije promenila veroispovest, već je ostala pravoslavka, dok su njihova deca prihvatila islam i tradiciju svog oca.

Kako je jednom prilikom otkrila, u njihovom domu neguju se i istočnjački običaji i porodične vrednosti, a upravo međusobno poštovanje smatra ključem skladnog braka koji traje godinama.

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu, ispričala je Jelena u jednom podkastu, pa progovorila o roditeljstvu:

- Imamo četvoro dece - Asiju (16), Hilala (13), Hamdana (12) i Rašida (4). Njihove obaveze posle škole su brojne: šah, klavir, arapski jezik, košarka, plivanje... Dobro sam organizovana, ali imam i veliki tim kod kuće. Kuvare, vozače, služavke i dadilje koji su uz nas više od deset godina. Sve njih smatram delom porodice. Putuju sa nama gde god da idemo. Moj vozač, na primer, nije samo vozač - on brine i o mojim dečacima - rekla je Jelena bin Drai u podkastu Luke Rožajca.

"Brat je tražio milion dolara za mene"

1/9 Vidi galeriju Jelena Bin Drai nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT, Instagram

Podsetimo, Jelena Bin Drai i šeik Said bin Drai na večnu ljubav zavetovali su se nakon četiri godine veze, a njihovo glamurozno venčanje i danas se prepričava. Jelena je svojevremeno otvoreno govorila o detaljima luksuzne ceremonije, otkrivši brojne zanimljive anegdote i trenutke koji su obeležili njihov veliki dan.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece. Brat je dobio veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.