Manekenka Ivana Korab na svet je donela drugo dete, važi za jednu od najlepših Srpkinja, a o svom emotivnom životu ne voli da priča za javnost.

Ivana Korab danas je u srećnom braku sa suprugom kog ne želi javno da eksponira, a mnogi ne znaju da je ovo drugi put da je lepa brineta stala pred oltar. Ivana se, naime, 2013. godine udala za tadašnjeg dečka - crnogorskog biznismena.

Međutim, stvari su krenule po zlu i kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da se par koji je pre braka godinama bio u ljubavi razvodi nakon samo mesec dana. Ivana je tada priznala da je verovala da će njihova ljubav trajati večno, te da nije slutila da će se sve završiti potpuno drugačije.

Foto: Printscreen/Instagram

Posle šest godina nakon kraha prvog braka, Ivana je pronašla muškarca svog života. Sadašnjeg supruga nikada nije želela da eksponira javno, pa čak ni da otkrije njegovo ime.

Ivani se 2021. godine ostvarila i najveća želja - da postane majka, iako su je u borbi za potomstvo u početku pratile nedaće. U februaru 2021. godine rodila je sina Matea, kog je dobila iz trećeg pokušaja vantelesne oplodnje.

Prošla kroz tešku borbu za potomstvo

Oba puta zatrudnela je uz pomoć vantelesne oplodnje, a ona i njen suprug prošli su kroz tešku borbu kako bi se ostvarili kao roditelji.

- Do ekstrema je išlo, zapravo do toga da smo otišli u Prag i da su nam rekli da ne možemo da imamo decu i predlagali donatora sperme.

U tom momentu, moj suprug iz prvog braka ima dete od 13 godina, govorila sam da je ono dokaz, ali oni su uzimali prosek. Igraju se sa tvojim životom i sa tim da ne možeš da imaš dete, i daju ti donatora, grozno - rekla je Ivana u emisiji "Praktična žena".

Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen