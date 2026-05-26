O krštenju sinova na Ostrogu

- Nismo, mi smo dobili poziv zapravo, pošto je Kristijan već par dana bio kod prijatelja u Bijelom Polju u nekom prelepom rizortu i pozvao je da dođem sa decom da kao uživamo za vikend. Međutim, meni to nije bila opcija, ali sa druge strane mi je samo niotkuda palo na pamet, s obzirom na to da ja imam neku posebnu životnu priču vezano za Ostrog, da je to moja slava, između ostalog. Desilo se da je meni samo došlo i rekla sam mu da li hoćeš da pozovem prijatelje iz Podgorice da dođu da krstimo decu. Kristijan je kao i uvek imao neku situaciju nenadanu i ceo dan se nije javio. Javio se tek uveče, međutim ja sam rešila, ja ću sve da organizujem i to je to. Moj otac me pita, sa njim i majkom sam putovala, jesi li proverila deci pasoš, ja kažem jesam, a nisam i na granici kažu da je Konstantinu istekao pasoš. Reko druže žmuri, zaboravi, ja idem moram da idem, i dečko je bio u fazonu okej. Trećem maja je istekao pasoš, ispričala je Kristina i otkrila da su doživeli nepredviđenu situaciju kada su stigli ispred rizorta u kom je bio Kristijan. Kako je otkrila uništili su automobil pa je morao kod majstora.