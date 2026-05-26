Pevačica Dragana Mirković pevačku karijeru započela je davne 1984. godine. Ona je još na samom početku karijere bila veoma popularna. Pevačica je još od malih nogu pokazala veliki talenat za muziku, a kada je došao trenutak da snimi svoj prvi album krenulo je ostvarenje njenog sna.

Foto: Damir Dervišagić

- Moja prva ploča je bila '84. godine, sa prvim hitom "Imam dečka nemirnog". Potrebna je sreća, a ja sam je očigledno imala. Živela sam u malom mestu Kasidol kod Požarevca, pevala na priredbama, a onda su neki bitni ljudi iz Beograda čuli da postoji neka devojčica i došli su po mene da snimam ploču. To je bilo nešto što sam mislila da je nemoguće. Pritom, ja nisam htela da se bavim time, imala sam strašnu tremu, svi su me terali da pevam stalno, na ovoj, na onoj priredbi, to mi je bilo stvarno traumatično. Ja sam volela muziku, ali ne da ja pevam i da me ljudi slušaju - ispričala je Dragana Mirković svojevremeno, a onda se setila kako je došlo do toga da dođe u Beograd i snimi prvu ploču.

- Na samom kraju osnovne škole, to je period 1984. godine, imaš dva kanala na televiziji, dva filma u toku nedelje, ništa drugo, jedino možeš da čitaš knjige da bi malo maštao. I ne dešava se ništa. Meni je bilo dosadno. I ja iz čiste dosade odlučim da odem za Beograd, malo prošetam, da vidim kako izgleda studio, svakako sam mislila da ništa neće od toga biti - ispričala je ona u emisiji.

Tada se dogodio i susret sa pokojnim Ljubišom Samardžićem koji je na nju ostavio veliki utisak.

- Dolazim u Košutnjak, ispred velikog studija nailazim na Ljubišu Samardžića. Niko srećniji od mene nije bio. Ja sam samo uspela da promucam "Dobar dan, kako ste?", a on je rekao: "Dobar dan mala, šta radiš ovde?". To je za mene bio najlepši trenutak, ma kakvo snimanje ploče, nije me to interesovalo - zaključila je Dragana.

Dragana Mirković o unuci Kseniji

Poznata pevačica Dragana Mirković postala je baka krajem prošle godine, a ne krije sreću zbog male Ksenije, ćerke njenog sina Marka i njegove supruge Melani. Dragana je otvorila dušu o naslednici, te istakla koliko se vezala za nju.

- Ja se otopim kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš, sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja, najdraža, pa tako i meni! - rekla je prvo Dragana Mirković, pa je nastavila:

- Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smeje, onako jedva čeka da je uzmem. Ma, fantastična je, stvarno!