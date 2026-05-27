Dok publika uglavnom vidi samo ono što se dešava na sceni, iza svakog nastupa kriju se detaljna pravila i zahtevi koje organizatori moraju da ispune. Rajder liste odavno nisu rezervisane samo za svetske zvezde, pa tako i domaći izvođači imaju precizno definisane uslove pod kojima nastupaju.

Pansion za sve, rum servis...

Senida, koja je održala tri fantastična koncerta u Sava centru, kako su ranije mediji pisali, po ugovoru organizator mora da obezbedi da muzički program bude organizovan na najbolji mogući način, da članovi njenog tima budu na lokaciji na vreme, da objavi na Instagramu jednu najavu nastupa i obezbedi svu potrebnu dokumentaciju za putovanje i ulazak u zemlju u kojoj nastupa.

- Senidina cena jeste 18.000 evra, što je vrtoglav iznos, ali to nije konačni trošak. Sve ono što ona traži za sebe i svoj bend, koji čine tri muzičara, di-džej, ali i menadžerka, inženjer zvuka i vozač, iziskuju dodatna finansijska sredstva, koja uopšte nisu mala. Ona zahteva i pun pansion za sve, rum servis i parking mesto u okviru hotela - rekao je ranije izvor upućen u Senidine zahteve.

- Pevačicu u svakom momentu moraju da prate najmanje četiri pripadnika obezbeđenja. Čist toalet u blizini bekstejdža samo za izvođače, veliko pravougaono ogledalo da može da se vidi cela figura, sedam malih peškira u crnoj boji i po pakovanje vlažnih i običnih maramica. Klima ili ventilator su obavezni, a temperatura prostorije treba da bude 20 stepeni. Takođe je i kombi obavezan - navodi sagovornik.

- Na bini traži pet flašica negazirane vode i da naziv brenda bude prelepljen. Kada se uzmu u obzir svi troškovi, za Senidin nastup je potrebno izdvojiti više od 20.000 evra, što je mnogim ugostiteljima teško da obezbede, pa su neki radili i sa ogromnim gubitkom - završava sagovornik dobro upućen u estradno poslovanje.

Negazirana voda

Dragana Mirković, omiljena pevačica u regionu, čija slava ne bledi več četiri decenije, poznata je po tome što ima neverovatan odnos sa fanovima, iako je velika zvezda i odradila je nebrojeno mnogo koncerata, nije nimalo zahtevna i njena rajder lista je veoma skromna.

- Izuzetno je skromna. Ja u bekstejdžu tražim samo negaziranu vodu. Ne znam kakvom me to zvezdom čini, ali kako god, rajder listu neću menjati - rekla je Dragana, koja je odabrala pesme koje će pevati u Areni, ali još nisu napravili redosled pesama. Mirkovićeva će pevati na veliko koncertu “Južni vetar festival”, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu.

Papagaj u bekstejdžu

Jelena Karleuša takođe ima zanimljive zahteve.

- Ne ide uz mene da tražim samo jedan sokić i "smokić". Papagaja tražim zbog energije. On zbog svojih boja i perja utiče na moju auru. Onda imamo i jedno gratis raspevavanje, pa mogu da otpevam nešto od Sinana. Moja rajder lista je možda i najobimnija od svih javnih ličnosti. Da bi se uopšte i desio neki moj nastup, mora da postoje neke tehničke stvari koje ja zahtevam: specifočna bina, LED ekrani, rasveta.... Što se tiče bekstejdža, ja ne pijem alkohol, ali pijem sve bez šećera. Volim "red bul" i "koka-kolu" bez šećera i mnogo obične vode. Volim puno voća i sve zdravo. Slatkiše ne volim - otkrila je Karleuša u emsiji "Divan šou".

Samo voda

Kao i sve velike muzičke zvezde, i Ceca Ražnatović ima svoju rajder listu. I dok su liste pojedinih pevača izuzetno duge i detaljne, to sa Cecom nije slučaj.

- Imam rajder listu, naravno, to je potpuno prirodna stvar kada se bavite ovakvim poslom. Ali, što se tiče moje lične rajder liste, da sad ja nešto posebno zahtevam, isključivo nehlađenu vodu i ništa više - rekla je Ceca.

Ništa joj ne treba

Aleksandra Prijović je tako, nakon prvog koncerta od pet kojih će biti u zagrebačkoj Areni, otkrila da nema velike prohteve, te da jedino traži - vodu.

- Bez porodice ne idem nigde. Jako mi je bitno da su pored mene. Na svakom koncertu su sa mnom. Uvek mi isto kažu, požele mi sreću i raduju se zbog svega što se dešava. Trudim se da im udovoljim na svaki mogući način, oni su se sigurno samo molili da sve prođe kako treba, ništa im drugo nije trebalo. Mene su roditelji i baka i deka tako naučili, da mi ništa ne treba. I mene kada pitaju, kada odem negde, šta ti treba, ja kažem samo voda - rekla je pevačica.

Sveže voće

Lepa Brena voli da je u njenoj garderobi čeka voće.

- Volim da se najedem svežih voćki. Nema neko koje posebno preferiram, sve voće je puno vitamina i minerala, tako da mi ni u kom slučaju ne može naškoditi - rekla je pevačica u jednom intervjuu.

