Melina Galić nekada Džinović, nakon razvoda od pevača Haris Džinović, zavetovala se na večnu ljubav bogatom Englezu Džefriju Arnoldu, a o njenom novom životnom poglavlju i dalje se naširoko govori u javnosti.

Na tu temu osvrnuo se i voditelj i glumac Dragan Marinković Maca, koji nije krio svoje kritičko mišljenje o njenim izborima. On je prokomentarisao njihovo venčanje i aludirao na ulogu novca u čitavoj priči, što je dodatno podgrejalo rasprave u javnosti.

- Fazon "volim ga i ima love"... Recimo, Melina! Ona je baš, ono... Ima takvih priča. Baš ga voli, to se vidi, normalno! - rekao je Maca u svom stilu.

- Uda se recimo za milijardera, što se nije udala za vodoinstalatera? - nastavio je on u emisiji "Magazin In".

- Dobro, on nije dobar frajer, zato! - rekla je voditeljka Sanja Marinković.

- Normalno. Vidiš kako to život piše romane!

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca (57) dobro je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku

Predbračni ugovor

Inače, kada se udala za milionera, mladenci su potpisali predbračni ugovor, a kako se nezvanično navodi, ugovorom je predviđeno da tokom trajanja zajednice Melina ima pravo da uživa u Džefrijevom bogatstvu i životnom standardu koji joj je obezbeđen, ali bez prava na potraživanja u slučaju eventualnog razvoda.

Drugim rečima, kako tvrde izvori, sve pogodnosti važe isključivo dok brak traje, dok po njegovom okončanju ne bi imala finansijskih zahteva prema suprugu.