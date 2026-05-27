Slušaj vest

Na društvenoj mreži "Tiktok" se pojavio dirlljiv snimak jedne devojke koja je podelila šokantnu priču iz detinjstva. Naime, tokom NATO bombardovanja 1999. godine, njena majka ju je, tada bebu, u potpunoj panici ostavila kod pevačice Mire Škorić.

Dok je očajnički tražila način da obavi telefonski poziv, majka je bebu u potpunom rastrojstvu predala strancima u crnom džipu.

Sve se odigralo tokom teških i nepredvidivih trenutaka bombardovanja 1999. godine, kada je majka ove devojke, koja je tada još uvek bila beba, panično pokušavala da pronađe telefon. U stanju velikog stresa, ona je svoju bebu umotanu u roze ćebe ostavila nepoznatim ljudima u crnom džipu na koje je slučajno naišla.

Devojka je ovu nesvakidašnju situaciju opisala u svojoj izjavi.

- Kad se setim da me je mama usred bombardovanja 1999. godine, umotanu u roze ćebence, u panici, mahinalno ostavila random ljudima u crnom džipu na čuvanje, kako bi se popela do nekog stana da telefonira”.

1/10 Vidi galeriju MIRA ŠKORIĆ REŠILA DA POČASTI I FANOVE I KOLEGE! Najveće hitove zapevala obučena kao ŽENA-MAČKA! A tek da vidite šta je ĆERKI PRIREDILA! (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić

Beba na sigurnom kod poznate pevačice

Majka u tom trenutku stresa nije bila u potpunosti svesna svog postupka, ali je po završetku obavljenih obaveza usledilo veliko olakšanje. Čovek koji joj je ustupio telefon preneo joj je informaciju gde se beba tačno nalazi.

Devojka u svojoj izjavi dalje objašnjava kako je majka saznala ko joj čuva dete:

Nije ni shvatila šta je uradila dok joj čovek koji joj je dao telefon nije rekao:

- Ne brinite, dete vam je s Mirom Škorić i njenim obezbeđenjem'”.