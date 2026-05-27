"MAMA ME DALA LJUDIMA U CRNOM DŽIPU" Devojka progovorila o Miri Škorić posle 26 godina: "Zamotala me u roze ćebence i ostavila"
Na društvenoj mreži "Tiktok" se pojavio dirlljiv snimak jedne devojke koja je podelila šokantnu priču iz detinjstva. Naime, tokom NATO bombardovanja 1999. godine, njena majka ju je, tada bebu, u potpunoj panici ostavila kod pevačice Mire Škorić.
Dok je očajnički tražila način da obavi telefonski poziv, majka je bebu u potpunom rastrojstvu predala strancima u crnom džipu.
Sve se odigralo tokom teških i nepredvidivih trenutaka bombardovanja 1999. godine, kada je majka ove devojke, koja je tada još uvek bila beba, panično pokušavala da pronađe telefon. U stanju velikog stresa, ona je svoju bebu umotanu u roze ćebe ostavila nepoznatim ljudima u crnom džipu na koje je slučajno naišla.
Devojka je ovu nesvakidašnju situaciju opisala u svojoj izjavi.
- Kad se setim da me je mama usred bombardovanja 1999. godine, umotanu u roze ćebence, u panici, mahinalno ostavila random ljudima u crnom džipu na čuvanje, kako bi se popela do nekog stana da telefonira”.
Beba na sigurnom kod poznate pevačice
Majka u tom trenutku stresa nije bila u potpunosti svesna svog postupka, ali je po završetku obavljenih obaveza usledilo veliko olakšanje. Čovek koji joj je ustupio telefon preneo joj je informaciju gde se beba tačno nalazi.
Devojka u svojoj izjavi dalje objašnjava kako je majka saznala ko joj čuva dete:
Nije ni shvatila šta je uradila dok joj čovek koji joj je dao telefon nije rekao:
- Ne brinite, dete vam je s Mirom Škorić i njenim obezbeđenjem'”.
Pevačica i njeno obezbeđenje pobrinuli su se da beba u tim nepredvidivim trenucima bude potpuno na sigurnom.