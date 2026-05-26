Jedan od naših najistaknutijih modnih dizajnera, Bata Spasojević, ponovo je pomerio granice i uspeo da iznenadi i najzahtevniju publiku, ovog puta izborom lokacije za svoju modnu priču kojom predstavlja kolekciju za proleće/leto. Prve kadrove i fotografije, kojI nagoveštavaju novu kolekciju snimio je u autentičnom prostororu Beo ZOO vrta, svojevrsnom gradskom safariju. Ovog puta, prepoznatljive gradske zidine starog Beograda, bujna vegetacija, divlje životinjsko ali jedinstveno carstvo i sofisticirana estetika, po kojoj je ovaj naš dizajner prepoznatljiv širom sveta, pronašli su savršen sklad.

- Nova kolekcija potpuno je u znaku pojma "endemic", i upravo u tome leži razlog iz kog sam za prve kadrove i izabrao ambijent Beo ZOO vrta, jednog od simbola grada Beograda ali i svega onoga što negujem već duže od dve decenije. U eri masovne proizvodnje i divljeg praćenja trendova, odlučio sam da kolekcijom "Endemic" slavim pojedinca koji odbija kaveze društvenih normi kada je garderoba u pitanju i bira svoj kod, svoju posebnost i ono što ga čini čovekom kakvim jeste. Onima koji poznaju već moj rad, dobro je poznato da komadi koje stvaram nisu moda koja slepo prati vizuelnu uniformisanost, već se oslanjaju na čist instinkt i negu onoga što smo iz nutra, kako bi svoj maksimum dali i onim što okolina vidi spolja - otkriva Bata Spasojević šta je bila inspiracija za kolekciju "Endemik". Poznati dizajner kaže i da je snimanje u ambijentu Beo ZOO vrta bilo pravi izazov.

- Od kadra i fotografije uvek očekujem više, baš kao i kada stvaram modele. U tom smislu, moram da priznam da jesam zahtevan. Međutim, priroda, a konkretno mislim na životinje koje su bile naša scena toga dana, nauče nas da savršena protiv teža između divljih životinja i urbanog života traži balans. Verujem da smo uspeli da ga postignemo, a prvi sud ljubitelja mode očekujem već u četvrtak kada će premijerno biti prikazana cela nova kolekcija - dodaje Bata Spasojević.

Snimanje u zoološkom vrtu, zapravo prestavlja samo uvertiru za ono što publiku očekuje na samoj pisti. Nova kolekcija biće premijerno predstavljena u ambijentu koji je savršena protivteža prirodnom prostoru zoološkog vrta, jer je Spasojević izabrao za tu priliku moderan sklad industrijske arhitekture koji je brzo postao pravi dragulj Beograda - Ložionicu.

I ove sezone, nezaobilazni su prirodni materijali u tonovima sirove energije divljine, sunca, zemlje, vegetacije uz nezaobilaznu crnu.

I kao što sam pojam endemik u bilogiji označava vrstu koja je jedinstvena, autohtona i opstaje isključivno na jednom specifičnom geografskom području, Bata Spasojević obećava da ostaje dosledan sebi i prepoznatljivom urbanom stilu luksuznog brenda Individual.