Talentovani mladi pevač Filip Aleksić potvrdio je da više nije deo popularnog regionalnog muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“. Iako je tokom svog višemesečnog učešća privukao ogromnu pažnju publike širom regiona i pobrao simpatije stručnog žirija, odlučio je da se povuče iz daljeg takmičenja.

Pevač je istakao da su razlozi njegovog odlaska iz "Zvezda Granda" isključivo privatne prirode, ali je naglasio da iz celog projekta nosi samo najlepše uspomene.

– Iz privatnih razloga nisam više u takmičenju „Zvezde Granda“. Ovo je bilo predivno iskustvo i veoma sam zahvalan Grand produkciji što sam bio deo takmičenja kao što su to „Zvezde Granda“ – izjavio je Filip.

Dara Bubamara ga pohvalila

Ovaj talentovani momak je inače u muzičke vode uplovio nakon čak petnaest godina bavljenja vaterpolom, a njegov talenat i scenska pojava redovno su nagrađivani komplimentima. Članovi žirija nisu krili oduševljenje njegovim nastupima.

Dara Bubamara mu je jednom prilikom uputila velike pohvale.

- Omiljen mi je, mnogo je sladak, mnogo dobro peva. Ja tebe ne mogu da merim ni sa jednim kandidatom - rekla mu je pevačica.

Ni Đorđe David nije štedeo lepe reči, predviđajući mu blistavu budućnost-

- Ta tvoja moć, boja, lakoća, evo predviđam ti, bićeš zvezda zapamti - poručio je Đorđe David Filipu.