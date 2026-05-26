Nekadašnji bubnjar kultne rok grupe Ekatarina Velika (EKV), Ivan Fece Firči i pevačica Marina Perazić postali su baba i deda. Naime, srećnu vest je podeli na muzičar, koji je objavio da je postao deda nakon što je njegova ćerka Luna rodila sina.

- Postadoh deda pre pola sata! Muško! Bravo Luna i Sandro! - napisao je Ivan Fece Firči.

Turbulentna veza

Podsetimo, iako nikada nisu zvanično bili u braku, bivše zvezde Jugoslavije Marina Perezić i Ivan Firči bili su predmet interesovanja javnosti naročito nakon rastanka kada su izneli sav prljav veš iz zajedničkog života. Iako imaju dve ćerke, koje su sada odrasle devojke, oni posle rastanka nisu prestali da vređaju jedno drugo.

Oboje su učestvujući u različitim rijalitijima častili javnost detaljima iz zajedničkog života. On pričama da je ona sponzoruša kojoj nikada nije bilo dovoljno novca i da mu je otela decu, a ona da ju je fizički maltretrirao i kući doveo drugu ženu.

- Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim. Shvatila sam da ne vredi sa njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prek po prirodi. Želeo je da me provocira. Ćutala sam zarad mira u kući, kako bih sačuvala svoje lepe zube, nos, vilicu... Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali ih je bilo - rekla je ona jednom prilikom, dok se on branio:

- Svaki put kada joj zatreba publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo prijatno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava - rekao je Ivan i ispričao svoj u stranu priče kako su se rastali.

Uspešne i lepe

Prvu devojčicu, Miju, pevačica je rodila 1993. godine, a dve godine kasnije na svet je došla i mlađa Luna.

Marina i Firči su od 1988. godine živeli u Njujorku, po želji bivšeg bubnjara, a kada su se rastali 1997. godine, Marina se sa decom vratila u rodnu Hrvatsku.

Mija se kasnije vratila u Njujork gde je izgradila karijeru i postala preduzetnica, što se može zaključiti po njenim objavama na društvenoj mreži Instagram.

Luna je imala želju da pođe maminim stopama, pa se prijavila za svojevremeno najpopularnije muzičko takmičenje na našim prostorima „Prvi glas Srbije“. Međutim, odustala je od takmičenja, a onda se posvetila manekenskoj karijeri, tvrde mediji.



