Slušaj vest

U muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“ prošle subote nastala je prava polemika, i to zbog pesme Milančeta Radosavljevića.

Naime, mladi pevač Jovan Gavrilović je sa svojom mentorkom Viki Miljković odabrao da izvede hit kralja dvojki “Ustala je majka rano”.

Nakon nastupa osvojio je tri glasa stručnog žirija, a većina članova bila je oduševljena njegovim izvođenjem.

Burne reakcije

Ipak, Jelena Karleuša iznela je drugačije mišljenje i upitala takmičara zbog čega bira, kako je rekla, „ovakve seljačke, seljoberske pesme?”

Njena izjava izazvala je burne reakcije ostalih članova žirija, koji su odmah stali u odbranu tradicionalne narodne muzike.

Posebno je reagovala Viki Miljković, koja je poručila da ne razume zbog čega Karleuša sa omalovažavanjem govori o narodnoj muzici i pesmama koje publika voli decenijama.

1/6 Vidi galeriju Milanče Radosavljević i žiri Pinkovih zvezda Foto: Pink, Printscreen

U odbranu Milančeta Radosavljevića stala je i Zorica Brunclik, koja je tokom emisije istakla da Milanče 3. jula održava koncert na Tašmajdanu i da je već prodao veliki broj karata, čak više nego pojedini pevači koji redovno nastupaju i održavaju koncerte.

“Milanče ima koncert 3. jula u Beogradu. Za sat vremena prodao je toliko karata. Ove pesme nisu seljačke, ja ove pesme pevam i obožavam ih. Ovu pesmu je radio Kemiš, i odlična je”, rekla je Zorica.

Na kraju je takmičar direktno prošao u naredni krug, dok je Karleuša ostala pri svom stavu da ne razume ovu vrstu muzike.

Karte planule

Datum koji je Zorica spomenula, 3. jul, dan je kada će Milanče u Beogradu prvi put održati svoj prvi solistički koncert i to u devetoj deceniji života.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Iako je do koncerta ostalo malo više od mesec dana, već je, kako saznajemo, devedeset posto kapaciteta rasprodato, te organizatori imaju nameru da prošire kapacitete i u narednim danima puste dodatni kontingent karata u prodaju, kako bi svi koji žele da uživaju mogli da budu deo spektakla legende narodne muzike.

Karte se mogu kupiti na linku:

Ili na prodajnim mestima Efinity: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

• Putem Interneta na sajtu www.efinity.rs

• Preko Efinity aplikacije

• Direktnom prodajom fizičkim i pravnim licima.